Οικονομία

Κορονοϊός: Ακυρώσεις πτήσεων της Air China από και προς την Ελλάδα

Η κινεζική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ακυρώσεις και αναστολή πτήσεων, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων.

Ακυρώνει πτήσεις από Πεκίνο προς Ελλάδα και αντίστροφα τον μήνα Φεβρουάριο η εταιρία Air China για επιχειρησιακούς λόγους, ενώ από τις 2 έως τις 18 Μαρτίου 2020 αναστέλλει τις πτήσεις της.

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων από τον κορονοϊό, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ακυρώσεις από τους ταξιδιώτες, με αποτέλεσμα η εταιρεία να προβεί σε ακυρώσεις, αλλά και σε αναστολή των προγραμματισμένων πτήσεών της από και προς Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για τον μήνα Φεβρουάριο, η εταιρεία Air China προχωρά, για επιχειρησιακούς λόγους, σε ακυρώσεις πτήσεων (η σύνδεση Αθήνα-Πεκίνο ήταν τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο,) ενώ προγραμματισμένα να γίνουν είναι τα δρομολόγια των πτήσεων 15 Φεβρουαρίου και 29 Φεβρουαρίου.

Η εταιρεία προχωρά επίσης, με στόχο την ασφάλεια των επιβατών της (λόγους δημόσιας υγείας), σε αναστολή των πτήσεων της από 2 Μαρτίου έως και 18 Μαρτίου, ενώ προγραμματισμένες να γίνουν είναι οι πτήσεις των παρακάτω ημερομηνιών: 21, 23, 28 και 30 Μαρτίου.