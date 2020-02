Life

“Your Face Sounds Familiar”: μεγάλη πρεμιέρα την Κυριακή (εικόνες)

Το εντυπωσιακό show με την Μαρία Μπεκατώρου, έρχεται για 6η φορά στις οθόνες μας, με ανανεωμένη κριτική επιτροπή και ταλαντούχους συμμετέχοντες, για να αλλάξει τα κυριακάτικα βράδια μας.

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή του αγαπημένου show μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, «Your Face Sounds Familiar», αυτή την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στις 20:45. Μύθοι της μουσικής και κορυφαίοι δημιουργοί θα ζωντανέψουν στη σκηνή μέσα από τις πιο εντυπωσιακές μεταμφιέσεις.

Αυτή την Κυριακή, η 6η σεζόν του «Your Face Sounds Familiar» κάνει πρεμιέρα με καινούρια πρόσωπα και πολλές εκπλήξεις.

Σταθερή αξία η οικοδέσποινα του show, Μαρία Μπεκατώρου, και δίπλα της η ανανεωμένη κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar», που αποτελείται από τους μοναδικούς Γιώργο Μαζωνάκη, Δημήτρη Σταρόβα, Αλέξη Γεωργούλη και τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Οι δέκα καλλιτέχνες που θα δούμε να μεταμορφώνονται στην οθόνη μας είναι, με αλφαβητική σειρά, οι:

- Μαρία Ανδρούτσου

-Ευρυδίκη

- Κατερίνα Κουκουράκη

- Λάμπης Λιβιεράτος

- Δανάη Λουκάκη

- Στέφανος Μουαγκιέ

- Ηλίας Μπόγδανος

-Τάνια Μπρεάζου

-Νικόλας Ραπτάκης

-Γιώργος Χρανιώτης

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στον νικητή κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Φέτος, οι δέκα καλλιτέχνες έχουν επιλέξει να στηρίξουν τα:

ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» (Μαρία Ανδρούτσου),

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (Ευρυδίκη),

Κέντρο βρεφών « H Μητέρα» (Κατερίνα Κουκουράκη),

Κιβωτός του Κόσμου (Λάμπης Λιβιεράτος),

Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας» (Δανάη Λουκάκη),

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Στέφανος Μουαγκιέ),

«Μέλισσα» Ορφανοτροφείο (Ηλίας Μπόγδανος),

Save a Greek Stray (Τάνια Μπρεάζου) ,

Sofia Foundation For Children (Νικόλας Ραπτάκης)

WWF (Γιώργος Χρανιώτης).

Πρεμιέρα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στις 20:45, στον ΑΝΤ1!

