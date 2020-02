Κοινωνία

Τους ισχυρισμούς του πατέρα της Βαλεντίν εξηγεί ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα της 7χρονης, Βασίλης Νουλέζας, καταλογίζει ολιγωρία στην Αστυνομία.