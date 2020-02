Αθλητικά

Ιστορική πρόκριση του Προμηθέα

Οι Αχαιοί νίκησαν το Περιστέρι και πέρασαν στον τελικό του Κυπέλλου…

Για πρώτη φορά στην ιστορία του προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ο Προμηθέας Πατρών! Μετά από συγκλονιστική «μάχη», οι Αχαιοί απέκλεισαν με 67-61 το Περιστέρι στο κλειστό γυμναστήριο της Πάτρας «Δημήτρης Τόφαλος» και «σφράγισαν» το πρώτο από τα δύο εισιτήρια της καταληκτικής αναμέτρησης του θεσμού που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (16/2) στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου. Η ομάδα της Πάτρας που είχε ηγέτη τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, από το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού, Διαγόρας Δρυοπιδέων-ΑΕΚ, που θα λύσει τις διαφορές του στις 20:00, στο κλειστό του Αιγάλεω.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος πέτυχε 19 από τους 31 πόντους της ομάδας της Πάτρας στο α΄ μέρος και 26 στο σύνολο. Ο σέντερ του Προμηθέα μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο. Από το Περιστέρι ξεχώρισαν με 14 πόντους ο Γιανίκ Μορέιρα και με 13 ο Ουίλιαμ Χάτσερ.

Στο α΄ μέρος έγινε μάχη «σώμα με σώμα» όπως φαίνεται και από το σκορ της 1ης περιόδου (17-16) και του ημιχρόνου (31-30). Μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο μέρος ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος πέτυχε 19 από τους 31 πόντους (5/6 βολ., 4/5 διπ., 2/3 τρ.) των γηπεδούχων, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο 35χρονος παίκτης, είχε ήδη πετύχει τους 15 από τους 17 πόντους του Προμηθέα! Ο Μαυροκεφαλίδης ήταν ο παίκτης που είχε πετύχει και τους 10 πρώτους πόντους των Αχαιών μετά το τζάμπολ δίνοντας το έναυσμα για την ιστορική πρώτη πρόκριση. Moρέιρα (8π.) και Σκορδίλης (6π.) κρατούσαν το Περιστέρι στο πρώτο 20αλεπτο, με τους «κυανοκίτρινους» να παρουσιάζουν πολυφωνία πάντως και να ελέγχουν τα ριμπάουντ (16 - 24 στο ημίχρονο).

Στην 3η περίοδο δύο τρίποντα από Αγραβάνη και Φίλερ έδωσαν αέρα 11 πόντων στους γηπεδούχους (52-41). Με ευστοχία από τη γραμμή των βολών ο Χάτσερ έφερε στο -5 το Περιστέρι, 52-47 στο 30ο λεπτό. Ένα τρίποντο του Μαυροκεφαλίδη και ένα απίθανο κάρφωμα του Αγραβάνη εκτόξευσαν σε διψήφια τιμή και πάλι τη διαφορά, 57-47 στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Εν τέλει ένας αιφνιδιασμός του Χολ για το 61-47 στο 35' έκρινε την αναμέτρηση, με τον Προμηθέα να παίρνει τη νίκη με εμφατικό τρόπο, αφού έκτοτε το Περιστέρι κυνηγούσε στο σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 31-30, 52-47, 67-61

Οι συνθέσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Χολ 9 (1), Μπαμπ, Λίποβι 2, Αγραβάνης 11 (1), Μαυροκεφαλίδης 26 (4), Κασελάκης, Μάντζαρης 1, Κατσίβελης 13 (1), Τζόουνς, Φίλερ 5 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπλέικ 3 (1), Σκορδίλης 8, Σαλούστρος 2, Μορέιρα 14, Καράμπελας 5, Βασιλόπουλος 3 (1), Κέιν 4, Χάτσερ 13 (2), Γκρέι 5 (1), Μόουζες 4