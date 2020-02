Αθλητικά

“Καρδιοχτύπησε” αλλά… προκρίθηκε ο Ολυμπιακός

“Σκούρα” τα βρήκαν οι “ερυθρόλευκοι” κόντρα στη Λαμία, η οποία έπαιζε με 10 από το 60’…

Η Λαμία έβαλε πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό για μία ώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το φάντασμα του περυσινού αποκλεισμού των «ερυθρολεύκων» να πλανάται στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν άντεξε στην ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων στην επανάληψη, που έπαιζαν με την «πλάτη στον τοίχο» κυνηγώντας την ανατροπή του 0-1 (0-0 ο πρώτος αγώνας). Τελικά η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έφτασε στη νίκη με 3-2, χάρις σε τρεις κεφαλιές που προήλθαν από ισάριθμες ασίστ του Βαλμπουενά (!) κι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε συμμετοχή της ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να αμυνθούν με ασφάλεια και αν μπορούν να βγουν στην κόντρα να το κάνουν, όπως στο 6ο λεπτό, όταν ο Καραμάνος επιχείρησε να κάνει τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα βρήκε στον Σισέ και μπλόκαρε ο Αλέν. Στο επόμενο λεπτό ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Χασάν να πετά την μπάλα πάνω από το δοκάρι από κοντά, σε ενέργεια και γύρισμα του Τσιμίκα.

Στο 11΄ ο Κάχριμαν απέκρουσε το σουτ του Μασούρα και στο 32΄ οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι, σε χέρι του Ασίγκμπα στην περιοχή αλλά με τον Κουτσιαύτη να θεωρεί πως δεν υπάρχει παράβαση. Τελικά η ομάδα του Μάντζιου κατάφερε να «παγώσει» το φαληρικό γήπεδο ένα λεπτό πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, όταν σε εκτέλεση φάουλ του Τιρόνε ο Αντέτζο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Αλέν.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου ο Μαρτίνς πέρασε Ελ Αραμπί και Βαλμπουενά παίζοντας πια και με δεύτερο επιθετικό στο πλάι του Χασάν, αφού το περιθώριο είχε στενέψει. Ο Ολυμπιακός άρχισε να πολιορκεί την περιοχή της Λαμίας, με τον Κάχριμαν να επεμβαίνει σωτήρια στο εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του Βαλμπουενά (57΄) πετώντας την μπάλα κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, δεν κατόρθωσε να αποκρούσει στην κοντινή κεφαλιά του Χασάν που πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, στο κόρνερ του Βαλμπουενά.

Στο 61΄ ο Ρόμανιτς προσπάθησε να εκβιάσει ένα φάουλ, είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτήσει πια το χαρακτήρα μονόλογου για τους γηπεδούχους, που άρχισαν να «σφυροκοπούν» τη Λαμία. Στο 71΄ ο Ελ Αραμπί νικήθηκε από τον Κάχριμαν που έδιωξε σε κόρνερ, στην εκτέλεση του οποίου ο Χασάν έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι, αλλά στο επόμενο λεπτό ο Σισέ με καρφωτή κεφαλιά, από σέντρα ακριβείας του Βαλμπουενά υπέγραψε την ανατροπή δίνοντας ταυτόχρονα σκορ πρόκρισης.

Στο 77΄ και σε νέο φάουλ του Γάλλου άσου, από δεξιά, ο Σισέ με νέα κεφαλιά «έγραψε» το 3-1, για να σταματήσει στη συνέχεια ο Κάχριμαν το σκορ σε αυτό το επίπεδο, κάνοντας εξαιρετικές αποκρούσεις στο σουτ του Εμρέ Μορ (80΄), που πήρε το «βάπτισμα του πυρός» στα «ερυθρόλευκα» και στο πλασέ του Ελ Αραμπί (86΄). Ακόμη κι έτσι, όμως, το παιχνίδι κρατούσε σασπένς, καθώς στο 89΄ ο Σισέ έκανε πέναλτι στον Νιάσε και ο Βιγιάλμπα μείωσε στο τελικό 3-2 στο 90΄, αλλά ο χρόνος είχε τελειώσει για τη Λαμία...

Οι συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Αλέν, Γκασπάρ, Σεμέδο, Σισέ, Τσιμίκας, Καμαρά, Γκιγιέρμε, Λοβέρα (46΄ Βαλμπουενά), Φορτούνης, Μασούρας (46΄ Ελ Αραμπί), Χασάν (79΄ Εμρέ Μορ).

ΛΑΜΙΑ (Άκης Μάντζιος): Κάχριμαν, Ασίγκμπα, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Βάντερσον, Νιάσε, Μπουλούλης, Βασιλόγιαννης (75΄ Βιγιάλμπα), Τιρόνε (65΄ Σκόνδρας), Καραμάνος (65΄ Σασί), Ρόμανιτς.