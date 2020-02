Κόσμος

Σε οριακό σημείο οι σχέσεις του Ερντογάν με τον Πούτιν (βίντεο)

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της στη Συρία και ο Τούρκος Πρόεδρος απειλεί τον Άσαντ.