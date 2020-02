Αθλητικά

“Προσπέρασε” τον Διαγόρα η ΑΕΚ

Η “Ένωση” θα διεκδικήσει το 5ο Κύπελλο της ιστορίας της κόντρα στον Προμηθέα!

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, «αρπάζοντας» από τον Διαγόρα Δρυοπιδέων την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου απέναντι στον Προμηθέα θα διεκδικήσει τον 5ο τρόπαιό της στο θεσμό (1981, 2000, 2001, 2018).

Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 89-71 από το Αιγάλεω, στον χρονικά δεύτερο ημιτελικό, δίνοντας τέλος στα όνειρα των γηπεδούχων για τη συνέχεια στις εκπλήξεις.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιόνας Ματσιούλις, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους.

Η καταληκτική αναμέτρηση του θεσμού έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (16/2) στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 30-41, 43-70, 71-89