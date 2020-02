Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νίκησε τον Παναθηναϊκό και στη ρεβάνς

Με πανηγυρικό τρόπο πήρε ο “Δικέφαλος του Βορρά” το εισιτήριο για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η καλύτερη ομάδα στις διπλές αναμετρήσεις, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ήταν αυτή που προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Κυπέλλου. Μετά το 2-0 της Τούμπας, ο “Δικέφαλος του Βορρά” νίκησε και στο ΟΑΚΑ τους “πράσινους”, με 1-0 και πήρε δίκαια το “εισιτήριο” για την τετράδα του θεσμού.

Το όνειρο της ανατροπής-πρόκρισης για το “τριφύλλι” διήρκεσε ακριβώς 11 λεπτά στην αποψινή ρεβάνς τη προημιτελικής σειράς. Μπροστά σε 20.000 και πλέον φίλους του ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός από τον μεγάλο εφετινό του στόχο, καθώς και στα δύο ματς με τον κάτοχο του τροπαίου ήταν κατώτερος των περιστάσεων.

Οι παίκτες του Φερέιρα μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο γήπεδο, πίεσαν ψηλά, είχαν καλύτερες τοποθετήσεις στη μεσαία γραμμή και κατάφεραν μετά από μία προσωπική προσπάθεια του Λημνιού και πάσα στον Σφιντέρσκι να βρουν ένα γρήγορο γκολ από τον Πολωνό και να απλοποιήσουν τα πράγματα.

Ο Παναθηναϊκός είχε τρομερά προβλήματα στα δύο άκρα της άμυνάς του. Γιαννούλης, Μπίσεσβαρ από την πλευρά του Γιόχανσον και Λημνιός, Βιεϊρίνια από εκείνη του Χατζηθεοδωρίδη έκαναν ό,τι ήθελαν και τουλάχιστον 4-5 φορές στο πρώτο 45λεπτο ταλαιπώρησαν την άμυνα των γηπεδούχων, που δεν είχε καλές τοποθετήσεις.

Μετά το γκολ που δέχτηκαν οι “πράσινοι” προσπάθησαν να βρουν ανοιχτούς διαδρόμους, αλλά η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ είχε “κλειδώσει” καλά τον Ζαχίντ, ο Νάγκι δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, όπως και ο Χατζηγιοβάνης από τα αριστερά και μοιραία ο Μακέντα δεν τροφοδοτήθηκε όπως θα έπρεπε.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε πρώτος στο ματς με τον Μπίσεσβαρ στο 2ο λεπτό να βρίσκεται απέναντι από τον Διούδη, αλλά ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε σε κόρνερ το αριστερό σουτ του μέσου του “Δικεφάλου”. Οι “πράσινοι” απάντησαν στο 9΄ με την τεράστια ευκαιρία του Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος αστόχησε απέναντι από τον Πασχαλάκη.

Ουσιαστικά η υπόθεση πρόκριση τελείωσε από το 11ο λεπτό, όταν ο Σφιντέρσκι με ωραίο στιλ και πλασέ “εκτέλεσε” τον Διούδη, μετά την εξαιρετική ενέργεια του Λημνιού, που έκανε ό,τι ήθελε από τη δεξιά πτέρυγα, χωρίς να τον εμποδίσει κάποιος.

Από ’κει και πέρα οι “ασπρόμαυροι” κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο, είχαν άλλες δύο καλές στιγμές με άσχημα τελειώματα του Μπίσεσβαρ, ενώ ένα σουτ του Χατζηθεοδωρίδη λίγο πριν το ημίωρο έδιωξε σωτήρια ο Πασχαλάκης.

Έχοντας το υπέρ του 1-0 από νωρίς, ο ΠΑΟΚ δεν ρίσκαρε στο β΄ μέρος. Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που δεν απείλησε ούτε μία φορά την εστία του Πασχαλάκη, οι Θεσσαλονικείς διαχειρίστηκαν όπως ακριβώς έπρεπε το ματς κι έφτασαν σε μία πολύ άνετη πρόκριση. Στο 89΄ μάλιστα άγγιξαν και το 2-0, αλλά την τελευταία στιγμή ο Πούγγουρας απομάκρυνε προ του Άκπομ που ετοιμαζόταν να σκοράρει.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Δώνης): Διούδης, Γιόχανσον, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Κουρμπέλης, Δώνης, Νάγκι (46΄ Αγιούμπ), Ζαχίντ (70΄ Μπουζούκης), Χατζηγιοβάνης (58΄Περέα), Μακέντα.

ΠΑΟΚ (Φερέιρα): Πασχαλάκης, Βιειρίνια, Ίνγκασον, Βαρέλα (86΄ Μιχαηλίδης), Γιαννούλης, Μαουρίσιο, Μίσιτς, Λημνιός, Μπίσεσβαρ, Πέλκας (63΄ Λάμπρου), Σφιντέρσκι (72΄ Ακπομ).