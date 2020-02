Πολιτική

Τσίπρας: διαψεύδονται οι προσδοκίες που καλλιέργησε η ΝΔ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Είναι μνημονιακότεροι των μνημονίων», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση Σταϊκούρα…

Διαψεύδονται οι προσδοκίες που καλλιέργησε προεκλογικά η ΝΔ τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από τα Ιωάννινα. Προκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ασχοληθεί για λίγο με τα συμφέροντα των πολλών αντί των λίγων και να αυξηθεί άμεσα τον κατώτατο μισθό με νομοθετική ρύθμιση.

«Όλα όσα είπαμε προεκλογικά επιβεβαιώνονται. Είπαμε ότι θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα για τον τόπο αν εκλεγεί η Ν.Δ. στην κυβέρνηση. Είπαμε ότι δεν θα γίνει ο ουρανός πιο γαλανός διότι το στρατηγικό τους σχέδιο ήταν να δώσουν πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Σήμερα νομίζω ότι ακόμα και οι υποστηρικτές των πολιτικών μας αντιπάλων έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται που είναι όλα όσα υποσχέθηκαν προεκλογικά, οι αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις κ.α.» είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενώ αναφέρθηκε και στην αδιέξοδη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η Ν.Δ. στο προσφυγικό-μεταναστευτικό: «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που αν συνέβαινε επί των ημερών μας δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε ούτε μια μέρα. Από 5.000 η Μόρια σήμερα έχει 25.000 ανθρώπους».

Αναφερόμενος στην οικονομία ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι: «Πέρα από την οικονομία τους δείκτες που δείχνουν σταθερότητα από τότε που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια υπάρχει και η πραγματική οικονομία όπου εκεί όμως τα εργασιακά δικαιώματα περιορίζονται. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς εργασιακά δικαιώματα ή όταν δεν προστατεύεις τους εργαζόμενους από τις απολύσεις, ή όταν δεν νοιάζεσαι για την κοινωνική πλειοψηφία. Είδαμε ομαδικές απολύσεις στις Τράπεζες που είχαν να γίνουν από την μεταπολίτευση διότι επέστρεψε η λογική της απληστίας. Αυξήσεις δεν δώσανε αλλά δεν έδωσαν ούτε και όσα έλεγαν ότι είναι ψίχουλα. Ο φετινός Δεκέμβρης ήταν ο χειρότερος όλων των προηγούμενων μου είπαν οι καταστηματάρχες».

«Τόσο πολύ προσπαθούν να μας πείσουν, ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στις συντάξεις τα ΜΜΕ που και εμείς που δεν είμαστε συνταξιούχοι θα πάρουμε λεφτά» είπε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι «δημιουργούν ψευδαισθήσεις και προσδοκίες αλλά αυτό θα το πληρώσουν κάποτε διπλά και τριπλά. Κόβουν την 13η σύνταξη που εμείς ψηφίσαμε να είναι μόνιμη. Μας κατηγορούσαν ότι δεν ήταν ολόκληρη αλλά είχαμε σχέδιο να είναι ολόκληρη από το 2021 και μετά. Ευνοούν τις υψηλότερες συντάξεις και όχι τις χαμηλές. Οι εισφορές θα είναι κατά 20% μεγαλύτερες στους ελεύθερους επαγγελματίες με το νέο ασφαλιστικό».

«Οι μπουλντόζες δεν θα μπουν στο Ελληνικό παρά τα όσα έλεγε ο κ. Γεωργιάδης αλλά μπουλντόζες θα μπουν σύμφωνα και πάλι με τον κ. Γεωργιάδη στην α’ κατοικία. Δεν υλοποιείται ούτε η αύξηση του μισθού στο διπλάσιο της ανάπτυξης που έλεγαν προεκλογικά».

Την αλήθεια την είπε ο κ. Σταϊκούρας για τον κατώτατο μισθό, ότι την αύξηση την έδωσε όλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλώ τον κ. Μητσοτάκη να ασχοληθεί για τα συμφέροντα των πολλών ή μόνη του έγνοια είναι πως θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Τον καλώ να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική πρωτοβουλία για την αύξηση του κατώτατου μισθού για να τονωθεί η αγορά.

Ο Ηρακλής είναι με το μέρος της Λερναίας Ύδρας και όχι απέναντι στην Λερναία Ύδρα. Με το σχέδιο αυτό έρχεται η απόλυτη άρση της προστασίας της α’ κατοικίας. Είχε διαψεύσει προεκλογικά τον Μ. Παπαδημητρίου ο Κυρ. Μητσοτάκης και σήμερα με το σχέδιο Ηρακλής παίρνει τα 12 δις για να ενισχύσει τις τράπεζες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ότι την κρίση την πλήρωσαν οι τράπεζες χαρακτηρίζοντας την "υβρη".

«Είναι μνημονιακότεροι των μνημονίων. Ύβρις απέναντι σε όσους είδαν να μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις τους, σε όσους ξενιτεύτηκαν στο εξωτερικό, η δήλωση του κ. Σταϊκούρα. Όχι κ. Σταϊκούρα, χάρη στον ελληνικό λαό του και στις θυσίες του είμαστε έξω από τα μνημόνια και έξω από την κρίση και έχετε σήμερα την δυνατότητα να τρώτε από τα έτοιμα».

Σταϊκούρας: Ο Τσίπρας ξεπερνα τον Τσακαλώτο στην κοπτοραπτική

Σφοδρή κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας, σε σημερινή του ομιλία, απέδειξε ότι συναγωνίζεται, και μάλλον ξεπερνά, τον κ. Τσακαλώτο στην κοπτοραπτική», όταν αναφέρει πως αισθάνεται ντροπή για τη δήλωση περί τραπεζών, η οποία παραποιήθηκε.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ότι εκείνος ήταν που με την πολιτική του οδήγησε σε απώλεια 40 δισ. ευρώ καταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015, στην εφαρμογή κεφαλαιακών περιορισμών, στην ύφεση της οικονομίας και σε μια αχρείαστη τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Οικονομικών:

«Ο κ. Τσίπρας, σε σημερινή του ομιλία, απέδειξε ότι συναγωνίζεται, και μάλλον ξεπερνά, τον κ. Τσακαλώτο στην κοπτοραπτική. Αισθάνεται, είπε, ντροπή για δήλωσή μου περί τραπεζών, που συγχρονισμένα παραποίησαν. Όμως θα έλεγα, ο κ. Τσίπρας να αφήσει το κατασκευασμένο φύλλο συκής και, αν δεν έχει το πολιτικό θάρρος να αισθανθεί ντροπή για αρκετά από τα πολιτικά πεπραγμένα του, ας αισθανθεί τουλάχιστον ευθύνη γιατί με τις πολιτικές ασυναρτησίες και τις αυταπάτες του επιβάρυνε, ως πρωθυπουργός, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την πολιτική του, οδήγησε σε απώλεια 40 δισ. ευρώ καταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015 από το τραπεζικό σύστημα και στην εφαρμογή κεφαλαιακών περιορισμών. Συνέπεια των πολιτικών του υπήρξε η ύφεση της οικονομίας κατά τα έτη 2015 και 2016 και μία αχρείαστη τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με την οποία προστέθηκε κόστος στο Δημόσιο, μεταβλήθηκε η ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και έχασαν τεράστια ποσά το Δημόσιο, οι φορολογούμενοι και οι ιδιώτες μικρομέτοχοι. Τα λοιπά στην ώρα τους».