Κοινωνία

Υπόθεση βιασμού 19χρονης με αναπηρία: Το ξέσπασμα του πατέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Την Δευτέρα η δίκη του 23χρονου, που κατηγορείται και για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.