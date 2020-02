Κόσμος

Φρίκη: Σκότωσε, έγδαρε και τεμάχισε τη σύντροφό του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η απίστευτη αγριότητα ενός εγκλήματος, με θύμα μια νεαρή γυναίκα.