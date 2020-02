Κοινωνία

Να παραδοθεί αποφάσισε ο δράστης του εγκλήματος στο Λασίθι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την προηγούμενη Δευτέρα σκότωσε έναν ηλικιωμένο και τραυμάτισε τον γιο του για κτηματικές διαφορές.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Έτοιμος να παραδοθεί εμφανίζεται ο 43χρονος δράστης της αιματοχυσίας στο Λασίθι.

Ο λόγος του φονικού; Κτηματικές διαφορές. Αφού υπήρξε επικοινωνία του δράστη με δικηγόρο της περιοχής, ακολούθησαν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες Αρχές. Τις επόμενες ώρες θα καθοριστεί το πότε και το πού θα παραδοθεί.

Ο 43χρονος, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, μετά το φονικό εξαφανίστηκε στην ορεινή περιοχή της Νεάπολης.

Από τις σφαίρες του κυνηγετικού του όπλου έπεσε νεκρός ένας 73χρονος, ενώ βαρύτατα τραυματισμένος νοσηλεύεται, στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ο 45χρονος γιος του του θύματος.