Πολιτική

Οι 12 δράσεις του υπουργείου Υποδομών για το 2020

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών για την αποτίμηση και το σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα βήματα που έχουν γίνει για τη δρομολόγηση και υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών, όπως το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου ήταν το ξεμπλοκάρισμα αναπτυξιακών έργων και ιδιωτικοποιήσεων, όπου τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούνταν καθυστερήσεις, με συνέπεια να παρατείνεται η ταλαιπωρία των πολιτών και η οικονομική επιβάρυνση του κράτους.

Έγινε επίσης ανασκόπηση των μέτρων που ελήφθησαν, άμεσα μετά τις εκλογές, για την προστασία και υποστήριξη της πυρόπληκτης κοινότητας του Ματιού, όπως η εκκαθάριση του οικοπέδου όπου είχαν εγκαταλειφθεί 20.000 τόνοι καμμένης ύλης.

Επί τάπητος τέθηκε και η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τα υδατοδρόμια. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό το πρώτο αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο να λειτουργήσει πριν το προσεχές καλοκαίρι.

Όσον αφορά το επόμενο διάστημα, μεταξύ άλλων σχεδιάζονται παρεμβάσεις για εξορθολογισμό λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με στόχο την επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών για ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων, μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών.

Θα θεσπιστούν δε νέα εργαλεία για τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων, φροντίζοντας παράλληλα τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Έμφαση δίνεται στην ενεργοποίηση της Ανεξάρτητης Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία θα αποτελεί εξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η εκπόνηση Νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδικής Ασφάλειας, σε συνδυασμό με την τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και αναβάθμιση του διαμετακομιστικού ρόλου της χώρας μέσω ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, η Γενική γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Βίκυ Λοΐζου, ο Υφυπουργός ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Νίκος Σταθόπουλος.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Καλώς ήλθατε για τον ετήσιο προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου που αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το 2020.

Είχαμε την ευκαιρία, εξάλλου, να τα πούμε πολύ πρόσφατα, επί τη ευκαιρία της επίσκεψής μας στην Κρήτη, με τη θεμελίωση του αεροδρομίου στο Καστέλι αλλά και τις ανακοινώσεις τις οποίες έχουμε κάνει πια για τον Βόρειο Οδικό Άξονα.

Καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αφήνει το αποτύπωμά του σε ολόκληρη τη χώρα με μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία δρομολογούνται, πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση και ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου για το 2020 έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες.

Να κάνω ένα μόνο εισαγωγικό σχόλιο με αφορμή και την πολύ ενδιαφέρουσα τελετή στην οποία παραβρεθήκαμε, με αφορμή την παραλαβή του πρώτου καινούργιου αεροσκάφους της «Aegean»: Πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον εξορθολογισμό της υπηρεσίας αλλά και την ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του εθνικού εναέριου χώρου το 2020, καθώς αυτό θα αποτελέσει μία σημαντική τροχοπέδη στην τουριστική μας κίνηση.

Αλλά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε οπότε καλώς ήλθατε και πάλι και αναμένω με ενδιαφέρον αυτά που έχετε να μας πείτε».

Απολογισμός έργου από τον Ιούλιο του 2019

Υπουργική Απόφαση για τον καθαρισμό του οικοπέδου με καμμένα στο Μάτι -μία ημέρα μετά την ΠΝΠ- αλλά και σύσταση της εταιρείας «Μάτι Ξανά»

Ψήφιση διατάξεων που “ξεμπλόκαραν” τις εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης

Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων της ΣΤΑ.ΣΥ. - συντήρηση και επισκευή λεωφορείων και συρμών που είχαν καταστεί ανενεργοί, αυξάνοντας τον αριθμό του διαθέσιμου ενεργού στόλου - άνοιγμα εκδοτηρίων σε σταθμούς του μετρό

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία Δευτεροβάθμιας Επιτροπής που θα εξετάζει την καταλληλότητα των οδηγών των λεωφορείων και για παροχή δυνατότητας σε ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ μέρους του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου τους, στα οικεία ΚΤΕΛ

Θεσμοθέτηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (άρθρο 10, ν. 4635/2019).

Διευθέτηση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προμήθειας οδικού υλικού στον ΟΑΣΘ

Ψήφιση νόμων για κύρωση διακρατικών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης Αδειών Οδήγησης μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών

Ψήφιση του νομοσχεδίου για υδατοδρόμια

Προκήρυξη των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάθεση, μέσω ΣΔΙΤ, των πρόδρομων μελετών για τα τμήματα του ΒΟΑΚ

Επιλύθηκαν, σε συνεργασία με την Κομισιόν, θέματα έργων υποδομών εθνικής εμβέλειας, με στόχο τη δυνατότητα έναρξης της εκτέλεσής τους (π.χ. αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος, αεροδρόμιο Καστελίου, αυτοκινητόδρομος Ε65)

Εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για την εκτέλεση μεγάλων αντιπλημμυρικών, οδικών και λιμενικών έργων, αλλά και για το Καστέλι

Αναστολή της αύξησης των διοδίων στην Αττική Οδό

Συμφωνία με τους παραχωρησιούχους των μεγάλων - κλειστών αυτοκινητοδρόμων για εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων

Συνεχίστηκαν οι εργασίες στα υπό κατασκευή διόδια της Εγνατίας Οδού και ξεκίνησαν στους υπολειπόμενους σταθμούς. Ταυτόχρονα, εκδόθηκε ΚΥΑ για την έναρξη λειτουργίας των ολοκληρωμένων σταθμών καθώς και η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία

Κυριότερες δράσεις που θα ολοκληρωθούν ή θα αρχίσουν το 2020

Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), σχεδιάζεται να τεθεί σε άμεση λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ώστε να ολοκληρωθεί η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας

Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Εκπόνηση Νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού Οδικής Ασφάλειας

Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τις μεταφορές στην Ελλάδα - στόχος η σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού εντός του Υπουργείου

Επιτάχυνση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων, μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών, μέσω τροποποίησης διατάξεων του ν. 4412/2016

Ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως διαμετακομιστικό κέντρο - σχεδιασμός για ¨πράσινη εφοδιαστική”

Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών, με τη χρήση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ευρύτερα προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων μετακίνησης

Νέα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους: Σύνταξη σχεδίου νόμου για τις κρίσιμες υποδομές

Επικαιροποίηση και θέση σε εφαρμογή του Εθνικού ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου των ελληνικών σιδηροδρόμων

Εισαγωγή «Προτάσεων καινοτομίας» (unsolicited proposals) με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα

Έργα οδικής εμβέλειας (οδικά και σιδηροδρομικά): Πάτρα - Πύργος, Ε65, ΒΟΑΚ, Αναβάθμιση Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, Αεροδρόμιο Καστελίου, Κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδας, Ολοκλήρωση σιδηροδρομικής σύνδεσης Νοτίου Ελλάδας με Βόρεια Ελλάδα

Απλούστευση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να γίνουν πιο φιλικές προς τους πολίτες (σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)