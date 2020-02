Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Σήμερα Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου με τη Σελήνη από το Ζυγό να μας βάζει δύσκολα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά...

ΚΡΙΟΣ: Ξέρεις πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεφύγεις απ’ όσα σε ζορίζουν στην καθημερινότητα σου και να ξεχάσεις, έστω και για λίγο τα προβλήματα σου. Ποιοι είναι; Τα παιδιά σου; τα εγγόνια σου; τα σκυλιά σου; Όποιοι κι αν είναι, τέλος πάντων, με αυτούς να επιδιώξεις να περάσεις τον ελεύθερο χρόνο σου σήμερα, γιατί φτάνει τόσος ρεαλισμός πια… Γκώσαμε!

ΤΑΥΡΟΣ: Αν τα νεύρα σου είναι τεντωμένα σήμερα, επιτρέπεται να ξεσπάσεις: 1) κάνοντας δουλειές στο σπίτι γυαλίζοντας μέχρι και τα ασημικά, 2) ξεκινώντας μαθήματα πλέξιμο…, 3) με εργασιοθεραπεία και ακόμα κι αν δεν έχεις δουλειές να κάνεις, να βοηθήσεις στις δουλειές των συναδέλφων σου 4) με τον γνωστό πατροπαράδοτο τρόπο σ.σ. κάνοντας σεξ. Μόνο σε παρακαλώ μην ξεσπάσεις πάλι στον εαυτό σου που δεν καταφέρνει να είναι τέλειος σε όλα…

ΔΙΔΥΜΟΣ: Να στείλω ή να μη στείλω; Να το συνεχίσω ή να προσπεράσω; Με όλα αυτά τα διλήμματα να σε ταλαιπωρούν, ειδικά στο ενδεχόμενο που μιλάμε για μια νέα γνωριμία στη ζωή σου, το μόνο που μπορώ να σε διαβεβαιώσω είναι ότι κάτι έχεις πάθει και αντιμετωπίζεις τα πράγματα πιο σοβαρά απ’ όσο είναι. Με ανήλικο βγαίνεις; Αν όχι, τότε να κοιτάξεις να περάσετε περισσότερο χρόνο μαζί για να μπορέσεις να πάρεις την καλύτερη δυνατή απόφαση. Κι αν δε γουστάρεις δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα σε ξεπεράσει…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί να είναι δύσκολο και επίπονο για έναν Καρκίνο να πρέπει να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων και να βγάλει οριστικά και αμετάκλητα κάποιους ανθρώπους απ’ τη ζωή του, ειδικά όταν κατά βάθος ξέρει ότι με κάποιους από αυτούς κατά βάθος ταιριάζει. Όμως βρε παιδάκι μου, δεν αρκεί να ταιριάζουν τα χνώτα μας. Πρέπει και να νιώθουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους συνεπείς, που τα λόγια και οι πράξεις τους συμβαδίζουν.

ΛΕΩΝ: Σήμερα κάθε προσπάθεια από συγγενικά σου πρόσωπα να σε συμβουλέψουν ή να σου υποδείξουν τι πρέπει να κάνεις εκλαμβάνεται από πλευράς σου σαν προσπάθεια να σε ελέγξουν ή να σε περιορίσουν. Και καλά αυτοί… Τα νεύρα σου τεντώνονται ακόμα περισσότερο όταν ακόμα και ο περιπτεράς που κάθε μέρα του τα ακουμπάς αγοράζοντας τα τσιγάρα σου, σήμερα μαζί με τα ρέστα σου λέει και να το κόψεις. Κάνε πως δεν υπάρχουν!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όταν πρόκειται να μαζέψεις λεφτά είσαι μανούλα… Όταν όμως σε πιάνει η μανία να τα ξοδέψεις το κάνεις σαν πεντάχρονο που του δίνουν οι γονείς του να πληρώσει, χωρίς να ξέρει τι αγόρασε, πόσο κοστίζουν και τι είναι τα ρέστα. Κι εντάξει, να το καταλάβω ότι έχεις την ανάγκη να κάνεις πράγματα για σένα και να σε φροντίσεις, όμως από τη μία πρόσεχε μην αγοράσεις βλακείες κι απ’ την άλλη έχε κατά νου ότι ο μήνας βρίσκεται ακόμα στα μισά και υπάρχει δρόμος μέχρι τον επόμενο μισθό.

ΖΥΓΟΣ: Τούρκος… Ξέρεις τι θα πει; Έτσι έλεγε η γιαγιά μου ότι γινόταν ο παππούς μου, κάθε φορά που εκείνος της μιλούσε κι εκείνη δεν του έδινε καμία σημασία. Έτσι θα γίνεις κι εσύ σήμερα, αφού στην προσπάθεια σου να ξεκαθαρίσεις κάποια σημαντικά για εσένα ζητήματα δε θα μπορείς να δικαιολογήσεις κανέναν που μπορεί να το υποτιμά και να μην τα αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή. Μην τους δώσεις τη χαρά να τους δείξεις ότι μπορούν να σε εξωθήσουν στα όριά σου και μην το πάρεις πολύ προσωπικά. Επέμεινε και θα τα καταφέρεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Καλό θα είναι σήμερα να προσέξεις την κυκλοθυμία σου η οποία μπορεί να χτυπήσει κόκκινο και τότε είναι που συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε τον ίδιο σου τον εαυτό, πράγμα που σε κάνει να λειτουργείς απόλυτα αυτοκαταστροφικά. Στην προκειμένη περίπτωση αυτοκαταστροφικά σημαίνει ότι από τη μία το ρίχνεις στο φαγητό και χαλάς τη διατροφή σου και από την άλλη είναι πιθανό να το ρίξεις στις καταχρήσεις. Δεν αξίζει λέμε!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορώ να δεχτώ ότι δεν μπορείς να περιμένεις να έρθει το Σαββατοκύριακο και θες να το φέρεις εσύ όσο νωρίτερα γίνεται. Μπορώ να δεχτώ ότι παρόλο που λογικά δουλεύεις αύριο, εσύ απόψε θέλεις να βγεις και να το κάψεις. Να δεχτώ ότι θα γυρίσεις και στο σπίτι σου με καλή παρέα για... τη συνέχεια. Όπως βλέπεις τόσα δέχτηκα. Μη μου ζητάς όμως να δεχτώ ότι θα πιεις σε σημείο που το νοσοκομείο και η πλύση στομάχου θα είναι πιο πιθανά από το να καταφέρεις να πας αύριο στη δουλειά σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την αγαπημένη σου συνήθεια, αυτήν της εργασιοθεραπείας. Και τι κάνεις λοιπόν μέρες σαν κι αυτή; Κατεβάζεις το κεφάλι κάτω και δουλεύεις σαν είλωτας, χωρίς να σε απασχολεί τίποτε άλλο. Όχι, εντάξει, δεν τα λέω αυτά για να σε κράξω, αλλά επειδή είναι όντως μία μέρα που αντιλαμβάνεσαι πολύ σωστά ποιες είναι οι απαιτήσεις των άλλων από σένα και πως θα ανταποκριθείς σε αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάντο λοιπόν!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σήμερα κάνε ό,τι τρέλα σου έρθει στο κεφάλι. Θες να κάνεις κοπάνα απ’ τη δουλειά; Κάνε! Θες να πεταχτείς για καφεδάκι μέχρι τη Ρώμη; Πετάξου! Θες να πάρεις τους φίλους σου και να βγείτε να τα πιείτε; Πάρτους, βγείτε, πιείτε! Μόνο μην κάτσεις να αφήσεις πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο να σε αγχώσουν και να σου χαλάσουν τη διάθεση, ενώ θα σου πρότεινα να κάνεις κι ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μην περάσεις το βράδυ σου κλεισμένος σπίτι σου παρέα με τα ψυχολογικά σου.

ΙΧΘΥΣ: Σήμερα προσπάθησε να πας με τα νερά του/της συντρόφου σου και να του/της κάνεις το χατίρι να περάσετε τον κοινό σας χρόνο όπως θα το ήθελε εκείνος/η. Δεν είναι ώρα να παραπονεθείς για το κατά πόσο υπολογίζει τις επιθυμίες σου, γι’ αυτό όσο λιγότερο γκρινιάξεις τόσο το καλύτερο και για τους δυο σας. Επειδή βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο να θελήσει να περάσει το χρόνο του/της με φίλους και όχι μαζί σου, έχε έτοιμο κι ένα plan B, μήπως κανονίσεις κι εσύ τίποτα άλλο.

