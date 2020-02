Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξάνονται δραματικά οι νεκροί

Ο αριθμός των θανάτων στην επαρχία Χουμπέι αυξήθηκε κατά 242. Επιβεβαιώθηκε στο Σαν Ντιέγκο το 14ο κρούσμα από τις ΗΠΑ. Άλλα 44 κρούσματα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο στην Ιαπωνία.

Ο αριθμός των θανάτων στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός COVID-19 αυξήθηκε κατά 242 στους 1.310 την Τετάρτη, ανακοίνωσε η επαρχιακή επιτροπή υγείας.

Άλλα 14.849 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας εντοπίστηκαν στη Χουμπέι, επίκεντρο της επιδημίας, αυξάνοντας το σύνολο των κρουσμάτων στην επαρχία σε 48.206, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επιτροπή διευκρίνισε ότι άρχισε να συμπεριλαμβάνει στην καταμέτρησή της κρούσματα τα οποία διαγιγνώσκονται με νέες κλινικές μεθόδους από σήμερα Πέμπτη. Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας αναμένεται να δημοσιοποιήσει τον δικό της νεότερο, εθνικό απολογισμό αργότερα σήμερα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στην κεντρική επαρχία Χουμπέι της Κίνας, επίκεντρο της επιδημίας πνευμομίας την οποία έχει προκαλέσει νέος κορονοϊός και στοίχισε μέχρι χθες Τετάρτη τη ζωή σε πάνω από 1.355 ανθρώπους, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του, μεταδίδει το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο δήμαρχος της Σαγκάης, ο Γινγκ Γιονγκ, ορίστηκε νέος γραμματέας της επαρχιακής επιτροπής του ΚΚ Κίνας στη Χουμπέι, αντικαθιστώντας τον Τζιανγκ Τσαολιάνγκ, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Εξάλλου, ένα δεύτερο πρόσωπο μεταξύ των Αμερικανών που επαναπατρίστηκαν εσπευσμένα από την πόλη Ουχάν της Κίνας κι έχουν τεθεί σε απομόνωση σε βάση της αεροπορίας Πεζοναυτών κοντά στο Σαν Ντιέγκο διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον COVID-19, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις ΗΠΑ σε 14, γνωστοποίησαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Το πρόσωπο αυτό είναι ανάμεσα στα 232 που βρίσκονται σε καραντίνα στη βάση Μίραμαρ μετά την αεροδιακομιδή τους από την Ουχάν, την πόλη της κεντρικής Κίνας όπου εμφανίστηκε ο κορονοϊός τον Δεκέμβριο, πίσω στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, διευκρίνισε μια εκπρόσωπος των CDC.

Ένα προηγούμενο κρούσμα του κορονοϊού καταγράφηκε μερικές ημέρες νωρίτερα στις τάξεις της ομάδας των επαναπατρισθέντων, σύμφωνα με τα CDC. Στελέχη των Κέντρων σημείωσαν ότι οι δύο ασθενείς φαίνεται πως εκτέθηκαν χωριστά στον ιό στην Κίνα, πριν φθάσουν στις ΗΠΑ. Τα δύο κρούσματα αφίχθησαν με διαφορετικά αεροσκάφη και διαμένουν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων αυτού του ιού στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις καραντίνας, όμως τα CDC θα κάνουν διεξοδική έρευνα για τις επαφές» του ανθρώπου που έχει μολυνθεί, «στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής αντίδρασης για τον εντοπισμό και των περιορισμό οποιουδήποτε κρούσματος μόλυνσης» του COVID-19, διαβεβαίωσε ο Δρ. Κρίστοφερ Μπρέιντεν, επικεφαλής της διεύθυνσης των CDC που είναι αρμόδια για τις νεοεμφανιζόμενες μεταδοτικές ασθένειες.

Ως σήμερα, επτά κρούσματα του κοροναϊού έχουν εντοπιστεί στην Καλιφόρνια, δηλαδή τα μισά από το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στις ΗΠΑ, κανένα από τα οποία δεν ήταν μοιραίο. Σε δύο από τα κρούσματα, ο ιός πιστεύεται ότι μεταδόθηκε από τον έναν ασθενή στον άλλο στις ΗΠΑ: πρόκειται σε αμφότερες τις περιπτώσεις για παντρεμένα ζευγάρια, το ένα μέλος των οποίων είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Κίνα και μόλυνε το άλλο εν αγνοία του.

Την ίδια ώρα, ο Ιάπωνας υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαιώθηκαν 44 νέα κρούσματα του κοροναϊού πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο παραμένει σε καραντίνα στα νερά λίγο έξω από τη Γιοκοχάμα, έπειτα από εξετάσεις σε 221 επιβαίνοντες.

Αυτό αυξάνει σε 218 τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και μελών του πληρώματος, που έχουν μολυνθεί από τον ιό επί του συνόλου των 3.700 και πλέον επιβαινόντων, χωρίς να λογαριάζεται ένας αξιωματικός καραντίνας που επίσης μολύνθηκε αυτή την εβδομάδα.