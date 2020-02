Κοινωνία

Δικηγόρος μητέρας στον ΑΝΤ1: δεν έχει κατανοήσει ότι σκότωσε το παιδί της (βίντεο)

Ο δικηγόρος της 26χρονης γυναίκας, που άφησε το βρέφος της σε παραλία της Πάτρας, τόνισε ότι η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ!

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 26χρονη μητέρα του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε παραλία της Πάτρας, μία ημέρα μετά τη γέννησή του! Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία, λίγο μετά τον εντοπισμό της και την ταυτοποίησή της.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της 26χρονης, τόνισε ότι η γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και συγκεκριμένα σε κατάσταση σοκ.

«Δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Δεν έχει κατανοήσει ότι σκότωσε το παιδί της» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της.

«Είναι σε κατάσταση που σε υπερβολικό βαθμό πιστοποιεί την ψυχολογική διαταραχή της» πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η γυναίκα πάσχει από επιλόχειο κατάθλιψη.