Δελφίνι βρέθηκε νεκρό με σφαίρα στο κεφάλι

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ! Σύμφωνα με τους ειδικούς, πυροβολήθηκε από όπλο μεγάλου διαμετρήματος.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία ενός νεκρού δελφινιού, που εντοπίστηκε με τρύπα στο κεφάλι από σφαίρα! Το άτυχο δελφίνι βρέθηκε νεκρό στην παραλία της Φλόριντα στην πλευρά του Κόλπου του Μεξικού.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που ενδεχομένως να σημαίνει ότι ο δράστης είναι ο ίδιος και ότι δεν αποκλείεται να "χτυπήσει" ξανά τις επόμενες ημέρες.

Η εικόνα ενός νεκρού δελφινιού έχει προκαλέσει ξεσηκωμό στην αμερικανική κοινή γνώμη και αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν δε τόσο εξοργιστική η ενέργεια του άγνωστου δράστη, που οι αρμόδιοι ανακοίνωσαν αμέσως αμοιβή 20.000 δολαρίων, για οποιαδήποτε πληροφορία φανεί χρήσιμη στον εντοπισμό του.

Το δελφίνι είχε μία μεγάλη τρύπα δίπλα στο δεξί του μάτι και σύμφωνα με τους ειδικούς, πυροβολήθηκε από όπλο μεγάλου διαμετρήματος και εξ επαφής. Ο δράστης δεν αποκλείεται όμως να χρησιμοποίησε και δόρυ.

Σύμφωνα με την Οργάνωση Noaa, που ανέδειξε το θέμα, η εικόνα αναρτήθηκε από την Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Πηγή: iliakanea.gr