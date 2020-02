Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε καραντίνα μια ολόκληρη πόλη στο Βιετνάμ

Η περιοχή θα παραμείνει σε καραντίνα για 20 ημέρες μετά την εμφάνιση 15 κρουσμάτων του COVID-19.

Μια μικρή πόλη 10.000 κατοίκων όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ανόι τέθηκε σε καραντίνα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του κοροναϊού - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Βιετνάμ - σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Διατάχθηκε να «τεθεί σε καραντίνα» η κοινότητα Σον Λόι για διάστημα 20 ημερών, ανέφερε το υπουργείο, καθώς στη μικρή πόλη επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα του COVID-19.

Σε όλη τη βιετναμική επικράτεια έχουν επιβεβαιωθεί ως αυτό το στάδιο συνολικά 15 κρούσματα της επιδημίας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.300 ανθρώπους, σχεδόν όλους στην ηπειρωτική Κίνα.