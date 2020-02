Κοινωνία

Σύλληψη για λαθραία τσιγάρα στο λιμάνι του Πειραιά

Ο άνδρας συνελήφθη πριν την επιβίβασή του σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο...

Τσάντα με λαθραία τσιγάρα μετέφερε 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, πριν από την επιβίβασή του σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά.

Στελέχη του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν μέσα στη χειραποσκευή του, δεκαοχτώ πακέτα καπνού και τριακόσια εξήντα πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν ταινία ασφάλειας - γνησιότητας.

Ο 32χρονος συνελήφθη για παραβάσεις του εθνικού τελωνειακού κώδικα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα.