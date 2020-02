Κοινωνία

Βαλεντίν: σε εξέταση DNA θα υποβληθούν οι γονείς

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα είναι ο πατέρας της 7χρονης. Το χρονικό της υπόθεσης.

Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα είναι ο πατέρας της επτάχρονης Βαλεντίν, που είχε δηλώσει την εξαφάνισή της πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά τελικά ομολόγησε ότι συμμετείχε στη μεταφορά της στη Γαλλία.

Κατά την εξέτασή του υποστήριξε ότι δεν είχε δόλο και ότι το έκανε για το καλύτερο μέλλον της 7χρονης. "Αρνούμαι τις κατηγορίες. Η θεία της μικρής ήρθε στις 18 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και μαζί ταξίδεψαν για τη Γαλλία στις 21. Χρησιμοποίησαν το διαβατήριο της ανιψιάς μου, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ με τη Βαλεντίν. Το παιδί είναι στη Λυών, αλλά δεν γνωρίζω τη διεύθυνση" είπε ο πατέρας.

Ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε επίμονα τη διεύθυνση και σε διαφορετική περίπτωση τον ενημέρωσε ότι θα κατηγορηθεί και για αρπαγή ανηλίκου. Ο πατέρας της Βαλεντίν αποκάλυψε ότι η βιολογική μητέρα του παιδιού είναι στη ζωή και μένει στη γαλλική πόλη.

"Είχα χάσει τα ίχνη της μητέρας της εδώ και τέσσερα χρόνια. Εκείνη είχε την ιδέα και κανόνισε με την αδερφή της τις λεπτομέρειες. Εγώ αποφάσισα να πω ότι το παιδί εξαφανίστηκε, γιατί δεν ήξερα τι να πω στο σχολείο της μικρής και τους γνωστούς μας" τόνισε ο ίδιος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, μάλιστα, ότι μία γυναίκα εμφανίστηκε στη Γαλλία και υποστήριξε ότι είναι η βιολογική μητέρα της 7χρονης. «Θα έφευγα για το Παρίσι σήμερα. Δεν θα έμενα για καιρό, αλλά για λίγες ημέρες να δω κάποιους φίλους. Είχα σκοπό, όμως, πριν επιστρέψω να περάσω από τη Λυών να επισκεφτώ τη Βαλεντίν» πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος του πατέρα της Βαλεντίν, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι θα ήθελα πιστοποιητικό πως είναι όντως ο πατέρα της.

Άλλωστε, οι Αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε εξέταση DNA τόσο στον πατέρα, όσο και στη γυναίκα που εμφανίστηκε, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι όντως οι βιολογικοί γονείς της Βαλεντίν.