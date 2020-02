Αθλητικά

ΝΒΑ: ήττα χωρίς τον Αντετοκούνμπο για τα “Ελάφια”

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Πέισερς, αλλά συνεχίζουν να έχουν το καλύτερο ρεκόρ. Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Το Μιλγουόκι αγωνίστηκε για δεύτερο σερί αγώνα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά δεν τα κατάφερε στην Ιντιανάπολις καθώς ηττήθηκε από τους Πέισερς με 118-111. Οι Μπακς δεν ξεκίνησαν δυνατά το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ άστοχοι και βρέθηκαν να χάνουν με 23 πόντους διαφορά στο ημίχρονο(68-45). Στο δεύτερο μέρος προσπάθησαν να ανακάμψουν αλλά οι Πέισερς έχοντας σε εξαιρετική ημέρα τον Τι Τζέι Γουόρεν (35 πόντους με 16/19 σουτ) πήραν την πρώτη τους νίκη μετά από έξι σερί ήττες.

Πολύ καλός για την Ιντιάνα ήταν ο πρώην παίκτης των Μπακς, Μάλκολμ Μπρόγκντον, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 13 ασίστ.

Για τους Μπακς ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο είχε 19 πόντους και 17 είχε ο Μίντλετον, ενώ ο Μάρβιν Γουίλιαμς στο ντεμπούτο του σημείωσε 9 πόντους.

Σπουδαίο ματς διεξήχθη στο Ντένβερ, όπου οι Λέικερς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Νάγκετς στην παράταση με 120-116. Σε εξαιρετική ημέρα βρέθηκαν τόσο ο Λεμπρόν Τζέιμς όσο και ο Αντονι Ντέιβις για τους νικητές. Ο «βασιλιάς» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double (32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 14 ασίστ) ενώ ο Ντέιβις είχε 33 πόντους και 10 ριμπάουντ συμπεριλαμβανομένων και δύο τριπόντων στην παράταση που «κλείδωσαν» το ματς.

Στο Μπρούκλιν οι Νετς υποχρέωσαν το Τορόντο στην πρώτη του ήττα μετά από 15 διαδοχικές νίκες. Πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων ο Κάρις ΛεΒέρτ με 20 πόντους, ενώ 19 πόντους σημείωσε ο Τζο Χάρις. Για τους πρωταθλητές, 28 πόντους είχε ο Σερτζ Ιμπάκα και 22 ο Φρεντ Βανφλίτ ενώ ο Κάιλ Λάουρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double (12 πόντους, 11 ριμπάουντ, 12 ασίστ).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ-Ατλάντα 127-105

Ορλάντο-Ντιτρόιτ 116-112 παρ.

Μπρούκλιν-Τορόντο 101-91

Ιντιάνα-Μιλγουόκι 118-111

Νέα Υόρκη-Ουάσινγκτον 96-114

Μέμφις-Πόρτλαντ 111-104

Μινεσότα-Σάρλοτ 108-115

Ντάλας-Σακραμέντο 130-111

Φοίνιξ-Γκόλντεν Στέιτ 112-106

Γιούτα-Μαϊάμι 116-101

Ντένβερ-Λέικερς 116-120 παρ.