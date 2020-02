Κοινωνία

Σύλληψη για μπαράζ ληστειών με μαχαίρι στον Πειραιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί δεκάδες περιπτώσεις, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων παρόμοιων ληστειών συνεχίζεται.

Για ληστείες σε καταστήματα στην περιοχή του Πειραιά συνελήφθη 23χρονος ημεδαπός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο 23χρονος συνελήφθη την Τετάρτη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ενώ νωρίτερα είχε διαπράξει ληστεία σε αρτοποιείο στην ίδια περιοχή.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με απειλή μαχαιριού διέπραττε συστηματικά ληστείες σε καταστήματα στην περιοχή του Πειραιά.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί δεκατρείς περιπτώσεις, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων παρόμοιων ληστειών συνεχίζεται.

Οι συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.