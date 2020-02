Κοινωνία

Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Γλυφάδα (εικόνες)

Τρόμος στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν λεωφορείο κατέληξε σε στάση που περίμεναν δεκάδες πολίτες.

Παρ ολίγον τραγωδία το πρωί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.

Λεωφορείο, κάτω από αδιευκρίνηστες συνθήκες, έπεσε επάνω στη στάση, στην οποία περίμεναν δεκάδες πολίτες.

Πέραν του σοκ που υπέστησαν τόσο οι επιβάτες, όσο και όσοι περίμεναν στη στάση, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Πρόκειται για το λεωφορείο με αριθμό 171 που εκτελεί το δρομολόγιο Στ. Ελληνικό - Βάρκιζα.