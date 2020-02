Πολιτική

Μεταναστευτικό: συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΣ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλες Φυλακές Ψυχών», οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στα ΚΥΤ, αλλά και για την επίταξη ακινήτων για δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Μεταναστευτικό, πραγματοποιούν έξω από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και σύλλογοι κατοίκων των νησιών.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλες Φυλακές Ψυχών», οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στα ΚΥΤ, ενώ αντιδρούν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης σχετικά με την επίταξη ακινήτων για τη δημιουργία δομών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε ανακοίνωσή της, η σημερινή συγκέντρωση πραγματοποιείται «για να διατρανώσουμε όλοι μαζί την αγανάκτησή μας για την επιδεινούμενη μεταναστευτική κρίση, στην οποία έχουμε αφεθεί αβοήθητοι».