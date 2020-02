Κοινωνία

Κλειστά 5 σχολεία λόγω ψώρας

Ποια σχολεία έκλεισαν και για πόσες μέρες.

Κλειστά για 3 μέρες μένουν 4 σχολεία στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς εμφανίστηκαν κρούσματα ψώρας. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά αναφέρθηκαν σε σχολεία του Ευόσμου, τα οποία αποφασίστηκε να κλείσουν για 3 εργάσιμες μέρες (από χθες, Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή), απόφαση η οποία πάρθηκε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται πως το σχολικό συγκρότημα στο οποίο βρέθηκαν τα κρούσματα, αποτελείται από συνολικά πέντε σχολεία, τρία δημοτικά και δύο νηπιαγωγεία και τα δύο παιδιά που εμφάνισαν ψώρα είναι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού που έχουν συγγένεια μεταξύ τους (είναι αδέρφια).

Αναλυτικά, κλειστά είναι από χθες, Τετάρτη, το 5ο και 8ο δημοτικό σχολείο Ευόσμου, καθώς και το 1ο και 5ο νηπιαγωγείο τα οποία βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Στο ίδιο συγκρότημα στεγάζεται και το 20ο δημοτικό σχολείο Ευόσμου, το οποίο θα μείνει κλειστό μόνο αύριο, Παρασκευή.

Το typosthes.gr επικοινώνησε με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρο Κόπτση, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός σχετικά με τα κρούσματα, υπογραμμίζοντας πως «πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Ο κ. Κόπτσης σημείωσε πως το κλείσιμο των σχολείων αποφασίστηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους από τον δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, Κλεάνθη Μανδαλιανό. Ακόμη, τόνισε πως το κλείσιμο αφορά μόνο τα 4 από τα 5 σχολεία του συγκροτήματος. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα πέμπτο σχολείο, και συγκεκριμένα το 20ο δημοτικό σχολείο Ευόσμου, αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό μόνο την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία θα γίνει απολύμανση του κτιρίου. Και τα 5 σχολεία θα λειτουργήσουν ξανά κανονικά από τη Δευτέρα.

Ο κ. Κόπτσης υπογράμμισε επίσης ότι οι υγειονομικές αρχές με τις οποίες υπήρξε επικοινωνία καθησύχασαν ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει μετάδοση των κρουσμάτων και πως τα σχολεία κλείνουν περισσότερο για προληπτικούς λόγους.