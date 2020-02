Οικονομία

Εγκρίθηκαν νέα έργα ΣΔΙΤ

Σε Θεσσαλία και Μακεδονία τα έργα που εγκρίθηκαν από την Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Εγκρίθηκαν σήμερα από την Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) τα έργα «Υλοποίηση φοιτητικών εστιών και λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία», του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων», του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Στη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, μετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Βασίλης Διγαλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, κ. Νίκος Μαντζούφας.

Μετείχαν επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζήσης Μαμούρης και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου – Υπεύθυνος για το έργο των φοιτητικών εστιών, κ. Γιώργος Πετράκος.

Μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

Εγκρίναμε με ταχύτατες διαδικασίες και με τη βοήθεια των συναδέλφων Υπουργών, δύο σημαντικά έργα: τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το φράγμα του Χαβρία. Το πρώτο έχει ορίζοντα 2ετίας, το δεύτερο 3ετίας. Και τα δύο έργα θα προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Οι μελέτες είναι έτοιμες και δημοπρατούνται άμεσα.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως επισήμανε:

Βασικός μας στόχος είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα Πανεπιστήμια. Επιπλέον όμως αυτού του στόχου, θέλουμε ως Κυβέρνηση να δώσουμε τα περισσότερα δυνατά χρηματοδοτικά εργαλεία στα Πανεπιστήμιά μας προκειμένου να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα, και συγχαίρω θερμά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία βρίσκεται τώρα στην κορύφωσή της προκειμένου ακριβώς μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να κατασκευαστούν φοιτητικές εστίες, οι οποίες θα καλύψουν πολύ μεγάλες ανάγκες των φοιτητών μας σε Βόλο και Λαμία.

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής τόνισε:

Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα υπογράψαμε στη Διϋπουργική το ΣΔΙΤ για το φράγμα του Χαβρία, το πρώτο ΣΔΙΤ που γίνεται για φράγμα. Το έργο έχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που σημαίνει ότι είναι έτοιμο για δημοπράτηση και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές και εταιρείες του εξωτερικού να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Η κατασκευαστική διάρκεια του έργου θα είναι για τρία χρόνια. Ξεμπλοκάροντας αυτό το έργο, αντιμετωπίζουμε πλέον συνολικά το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και εξασφαλίζουμε την άρδευση 24.000 στρεμμάτων.

Με τη σειρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζήσης Μαμούρης σημείωσε:

Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης και σημαντικής αξίας για τις δύο πόλεις, του Βόλου και της Λαμίας, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό βήμα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνική πολιτική του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση του Ιδρύματος καθώς αποκτά τις αναγκαίες υποδομές για να υποδεχτούμε τους ξένους φοιτητές και τους ξένους συναδέλφους μας, οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν στη συνέχεια του Πανεπιστημίου μας.