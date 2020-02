Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση βοήθειας για τη μικρή Σπυριδούλα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Σπυριδούλα έχασε τον μικρότερο αδελφό της από καρκίνο ακριβώς ένα χρόνο πριν νοσήσει και η ίδια.

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια μικρή μαθήτρια, η οποία πάσχει από καρκίνο.

Πρόκειται για την μικρή Σπυριδούλα, μαθήτρια του Γυμνάσιου Μαλεσίνας Φθιώτιδας, η οποία νόσησε ένα χρόνο μετά τον θάνατο του αδελφού της, επίσης από καρκίνο. Η μικρή αγωνίστρια δίνει μάχη με το χρόνο, καθώς πρέπει να χειρουργηθεί για να αφαιρεθεί το οστεοσάρκωμα άνω δεξιού μηριαίου οστού, από το οποίο νοσεί.

Έτσι, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό της τάξης των 230.00 ευρώ για τη νοσηλεία της και το ταξίδι σωτηρίας στη Γερμανία.

Η επιστολή της μητέρας:

Ονομάζομαι Κατσάρα Δάφνη και κατοικώ μόνιμα στη Μαλεσίνα Φθιώτιδας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τη σημαντική βοήθειά σας!!!

Το 2014 έχασα το μικρό μου γιο στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών και ένα χρόνο μετά νόσησε και η κόρη μου Σπυριδούλα Μάρα με οστεοσάρκωμα άνω δεξιού μηριαίου οστού. Χημειοθεραπευτικά αντιμετωπίστηκε στην Ελλάδα όμως χειρουργικά έπρεπε να μεταβούμε στη Γερμανία για την αφαίρεση του όγκου και τη συνέχιση των χημειοθεραπειών της καθώς στην Ελλάδα ήταν αδύνατο ιατρικώς να πραγματοποιηθεί.

Από το 2015 έως και σήμερα η μικρή μας έχει κάνει ήδη 4 χειρουργικές επεμβάσεις στη Γερμανία με δυσβάσταχτο για την οικογένειά μας κοστολόγιο κάθε φορά. Στις 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 έχει προγραμματισθεί ένα ακόμη χειρουργείο με το κόστος να ανέρχεται στις 230.000 ευρώ και τρίμηνη παραμονή στη Γερμανία.

Για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του χειρουργείου, απαιτείται μέρος του συνολικού ποσού να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό έως τις 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, με τα οικονομικά μας να αδυνατούν να καλύψουν αυτό το κοστολόγιο. Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να βοηθήσετε σε αυτόν το δύσκολο μαραθώνιο της μικρής Σπυριδούλας.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο λογαριασμό: IBAN: GR0601108350000083500121062

Εθνική Τράπεζα Ελλάδας Δικαιούχοι λογαριασμού: Κατσάρα Δάφνη (μητέρα) και Μάρα Σπυριδούλα

IBAN: GR8201711150006115145359965

Τράπεζα Πειραιώς Δικαιούχος: “ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ” Μπορώ να σας αποστείλω τα δικαιολογητικά οποιαδήποτε στιγμή τα χρειαστείτε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6982775004 για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ελπίζω στην αμέριστη κατανόησή σας και ευελπιστώ στη βοήθεια σας!!! Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων!!!

Έκκληση από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκαπίδευσης Στερεάς Ελλάδας Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα κάνει έκκληση για την οικονομική στήριξη της μαθήτριας.

"Οπως γνωρίζετε, η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου. Ειδικά φέτος έχουμε έναν παραπάνω λόγο να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στην απειλή που αντιμετωπίζει μια μαθήτρια από το Γυμνάσιο Μαλεσίνας Φθιώτιδας", τονίζει σε ανακοίνωσή της.

"Η Σπυριδούλα έχασε τον μικρότερο αδελφό της από καρκίνο ακριβώς ένα χρόνο πριν νοσήσει και η ίδια. Έκτοτε η οικογένεια αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στο διπλό χτύπημα. Προτείνεται λοιπόν σε όλους, γονείς και μαθητές ανά την Ελληνική Επικράτεια, στους περίπου 9.000 εκπαιδευτικούς και στους 67.000 μαθητές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία υπάγεται η πάσχουσα μαθήτρια, να ενισχύσουμε οικονομικά τη μικρή Σπυριδούλα, ώστε να συγκεντρωθεί εγκαίρως το ποσό για την εγχείρισή της, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η Eκπαίδευση δεν πάσχει" αναφέρει μεταξύ άλλων.