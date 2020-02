Πολιτισμός

Αρχαιοκάπηλοι έκρυβαν “θησαυρό” στο σπίτι τους (εικόνες)

Νομίσματα, αμφορείς, αγγεία και ειδώλια βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, 50 και 59 ετών, στο Βιβάρι Αργολίδος, για παράνομη κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, η οποία αφορά σε παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με την παράνομη κατοχή αρχαιολογικών ευρημάτων από δύο άτομα, τα οποία αναζητούσαν υποψήφιους αγοραστές για την πώλησή τους έναντι του χρηματικού ποσού των 150000 ευρώ, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω στο Βιβάρι Αργολίδος να μεταφέρουν εντός οχήματος 30 χρυσά νομίσματα.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους στην Αργολίδα και στον Πειραιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον έξι ασημένια νομίσματα, κυρίως Ρωμαϊκής Εποχής, 18 χάλκινα νομίσματα, κυρίως Ρωμαϊκής Εποχής, ένα ππήλινο σφαιρικού τύπου αγγείο, Μυκηναϊκής Εποχής, ένα πήλινο ενάλιο αμφορίσκο, ένα λίθινο γυναικείο ειδώλιο, ένα περίστροφο, τρία βιβλία που αναφέρονται σε τιμές αρχαίων νομισμάτων και φωτογραφίες που απεικονίζουν πιθανόν αρχαιότητες.

Επίσης κατασχέθηκαν ένας ανιχνευτής μετάλλων με τα παρελκόμενα αυτού(κεραίες, ενισχυτές κ.λπ.), σκαπτικά εργαλεία και ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διάπραξης.

Διευκρινίζεται ότι τα κατασχεμένα αρχαία αντικείμενα, επεδείχθησαν σε αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για κινητά μνημεία που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και ειδικότερα τα χρυσά νομίσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικής και αρχαιολογικής αξίας θησαυρός. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου.