Οικονομία

La Repubblica: μετά από 10 χρόνια τελειώνει η Οδύσσεια του ελληνικού χρέους

Με αφορμή την πτώση της απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου κάτω από το 1%, το άρθρο της ιταλικής εφημερίδας.

«Μετά από δέκα χρόνια τελειώνει η Οδύσσεια του χρέους στην Ελλάδα», γράφει σήμερα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Χρειάστηκαν δέκα χρόνια, το μπαζούκα της ΕΚΤ, τρεις επαναδιαπραγματεύσεις με τους διεθνείς επενδυτές και μία σειρά ιδιαίτερα σκληρών μεταρρυθμίσεων. Ένα είδος Οδύσσειας σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία χθες πέτυχε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα», υπογραμμίζει η ιταλική εφημερίδα.

Στη συνέχεια, η εφημερίδα σημειώνε, «Για πρώτη φορά από τότε που έσκασε η χρηματοοικονομική χρήση, η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων έπεσε κάτω από 1%. Κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε ασύλληπτο. Με επώδυνες πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, η Αθήνα ξαναμπήκε σε σωστή τροχιά. Για παράδειγμα, η διαφορά απόδοσης των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων χθες έφτασε τις 133 μονάδες. Η οποία δεν απέχει πολύ από εκείνη των γερμανικών και ιταλικών δημοσίων ομολόγων με ίδια χρονική διάρκεια».

Και η ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore υπογραμμίζει σήμερα ότι «μετά από χρόνια στην κόλαση και ορισμένες περιόδους στο καθαρτήριο, η Ελλάδα κατάφερε να διαβεί τις πύλες του παραδείσου των οφειλετών», αφού «για πρώτη φορά, χθες, τα δεκαετή ομόλογά της έπεσαν κάτω από το όριο απόδοσης του 1%».