Ολλανδία: έκρηξη σε τράπεζα από παγιδευμένη επιστολή

Μπαράζ παγιδευμένων επιστολών από αποστολέα που ζητάει λύτρα.

Μικρής ισχύος έκρηξη σημειώθηκε σε γραφεία που ανήκουν στην τράπεζα ING στο Άμστερνταμ και οφείλεται σε παγιδευμένη επιστολή, μετέδωσε η ολλανδική ιστοσελίδα Nu.Nl επικαλούμενη την αστυνομία και το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος εισέπνευσε καπνό και στο κτίριο εστάλη προληπτικά ασθενοφόρο.

Νωρίτερα, η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε και εξουδετέρωσε μια παγιδευμένη επιστολή στα γραφεία της εταιρείας πληροφορικής Unisys χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

Αυτή η επιστολή, που βρέθηκε στο Λέουσντεν, κοντά στην Ουτρέχτη, είναι η τελευταία σε μια σειρά παγιδευμένων επιστολών που εστάλησαν σε εταιρείες ανά την χώρα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι οι αποστολές παγιδευμένων επιστολών συνδέονται μεταξύ τους και έχει ανακοινώσει ότι ο αποστολέας ζητεί λύτρα.