Life

“The 2Night Show”: αποκαλύψεις και “εξομολογήσεις” την Πέμπτη (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γεύση… από «Άγριες Μέλισσες», αλλά και ένα νέο τραγούδι που θα σας συναρπάσει.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Έλλη Τρίγγου, μια εκ των πρωταγωνιστών της επιτυχημένης σειράς του ANT1 «Άγριες Μέλισσες». Η ταλαντούχα ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό, δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων, μιλάει για την προσωπική της ζωή, τα όνειρά της και τον χωρισμό των γονιών της, ενώ αναφέρει πως έχει «τσιγγάνικη» ψυχή.

Τέλος, αποκαλύπτει τις καταιγιστικές εξελίξεις του ρόλου της «Ασημίνας», στην πολυσυζητημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και ο Χρήστος Χολίδης, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο γνωστός τραγουδιστής μιλά για την πορεία του ως μοντέλο, στην εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά και για την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.

Επίσης, αναφέρεται στη διάλυση του σχήματος στη Θεσσαλονίκη με την Άντζελα Δημητρίου, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα και διαψεύδει τις φήμες που τον έφεραν υπεύθυνο.

Τέλος, μιλά για την τρομερή περιπέτεια που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ στην Αίγυπτο για το νέο του τραγούδι «Μάτια Μου Όμορφα» και για τη σκέψη του να τα αφήσει όλα πίσω και να ζήσει στο εξωτερικό.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow