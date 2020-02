Κοινωνία

Θρίλερ με την εξαφάνιση 17χρονου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από την Μάνδρα Αττικής.

Στις 10/2/2020 και ώρα 19:45, εξαφανίστηκε από την Mάνδρα Αττικής, ο Μαρίνος Μ., 17 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 13/2/2020 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου.

Ο Μαρίνος Μ. έχει ύψος 1.66 μ. και βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρη αθλητική φόρμα Nike, μαύρο φούτερ και αθλητικά παπούτσια καφέ και πράσινου χρώματος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.