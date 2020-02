Υγεία - Περιβάλλον

“Καλπάζει” ο ιός της γρίπης

Μόνο την τελευταία εβδομάδα 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες εισήχθησαν σε ΜΕΘ.

Μακρύς ο κατάλογος των θυμάτων και κρουσμάτων της φονικής γρίπης και αυτήν την εβδομάδα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή που δίνει κάθε εβδομάδα στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 53 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της γρίπης και ακόμη 169 χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), από την αρχή της επιδημίας και μέχρι τις 09-02-2020.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα 15 άνθρωποι πέθαναν και 25 εισήχθησαν σε ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει τη διασπορά της γρίπης αυτήν την εβδομάδα "πολύ υψηλή".