Κοινωνία

Συμβούλιο της Επικρατείας: Νέος πρόεδρος ο Αθανάσιος Ράντος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η επιλογή του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διάδοχο της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στην προεδρία του ΣτΕ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, επέλεξε τον Αθανάσιο Ράντο, τον μέχρι σήμερα αρχαιότερο Αντιπρόεδρό του, για την Προεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα.

Υπενθυμίζεται πως η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής είχε προτείνει τους: Αθανάσιο Ράντο, που συγκέντρωσε και τις περισσότερες θετικές ψήφους, την Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και τους Αϊρίν Σαρπ και Δημήτρη Σκαλτσούνη.

Ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αντικαταστήσει την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η οποία εξελέγη στο αξίωμα της Προέδρου της Δημοκρατίας και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στις 14 Μαρτίου.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο κ. Ράντος ανέφερε: «Ευχαριστώ την Πολιτεία, που, με το κατά το Σύνταγμα αρμόδιο όργανό της, το Υπουργικό Συμβούλιο, με τίμησε με το ανώτατο για την Δικαιοσύνη αξίωμα του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Για το σύντομο διάστημα που μου απομένει να ασκήσω τα νέα καθήκοντα μέχρι την αφυπηρέτηση, δεν μπορώ να υποσχεθώ στην Πολιτεία, την κοινωνία και τον πολίτη, τίποτα άλλο παρά ό,τι ήταν το αποκλειστικό ενδιαφέρον όλα αυτά τα 47 χρόνια: κάθε προσπάθεια και μόχθο για ένα δικαστήριο που, διατηρώντας το κύρος του και την περιωπή του, θα είναι ανοικτό στην κοινωνία και τον πολίτη και θα προσπαθεί να επιλύει αποτελεσματικά τις διαφορές, όπως αρμόζει σε κάθε δικαστήριο ευρωπαϊκής χώρας που σέβεται τον εαυτό του».