Κοινωνία

Αστυνομικός έκανε ληστείες με το υπηρεσιακό του όπλο

Τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέτασης.

Στα χέρια της Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής έπεσε 29χρονος Αστυφύλακας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του είχε διαπράξει δύο ένοπλες ληστείες σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Περιστέρι και σε περίπτερο στο Γαλάτσι, από όπου αφαίρεσε συνολικά 690 ευρώ.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι από τον περασμένο Δεκέμβρη, είχε διαπράξει άλλες 9 ένοπλες ληστείες σε 8 πρατήρια υγρών καυσίμων και σε περίπτερο, σε Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Γαλάτσι, από όπου αφαίρεσε συνολικά περίπου (4.400) ευρώ.

Κατασχέθηκαν μέσα που χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των ληστειών και συγκεκριμένα το υπηρεσιακό του πιστόλι, ρουχισμός και (3) δίκυκλα καθώς και (690) ευρώ από τις τελευταίες (2) ληστείες.

Ο συλληφθείς, που κατετάγη το έτος 2011 και υπηρετούσε σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε σε βάρος του η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.