Κορονοϊός: ψηφιακό συγχρονισμό των κρατών-μελών της ΕΕ πρότεινε ο Κικίλιας

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ, που συνεδρίασαν, εκτάκτως, στις Βρυξέλλες.

Σε ενιαία πολιτική έναντι της κρίσης που προκάλεσε ο κορονοϊός , με βάση τον ΠΟΥ και το ECDC και στην ενίσχυση της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, συμφώνησαν οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ, που συνεδρίασαν, εκτάκτως, στις Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση του COVID-19,

Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προβεί σε κοινή προμήθεια φαρμάκων και προστατευτικών μέσων, εάν αυτό στο μέλλον απαιτηθεί.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας κατέθεσε πρόταση για τον ψηφιακό συγχρονισμό των κρατών-μελών, με τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιστημονικών δεδομένων, που θα ανταλλάσσονται άμεσα μεταξύ των κρατών-μελών για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Όπως ανάφερε στην πρότασή του, τα δεδομένα της πλατφόρμας θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις ομάδες διαχείρισης κρίσεων κάθε χώρας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Θα δίνουν όμως τη δυνατότητα να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και άρα να σχεδιάζονται από τους ειδικούς επιστήμονες οι πολιτικές υγείας.

«Για να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν σύγχρονο έλεγχο, με αποτελεσματικότητα και αλληλεγγύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και το ECDC πρέπει να προχωρήσουν σε ψηφιακό συγχρονισμό. Τα δεδομένα και τα νέα δεδομένα εντός ΕΕ θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, σε μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, προσβάσιμη μόνον από τις ομάδες διαχείρισης κρίσεων κάθε χώρας. Στην πλατφόρμα αυτή θα υπάρχουν δεδομένα παλιών και νέων κρουσμάτων, ιχνηλάτηση και σύνδεση περιστατικών, εξέλιξη της πορείας της υγείας των ασθενών και των ιατρικών παρατηρήσεων.

Θεωρούμε πως αυτός είναι ένας επιστημονικός τρόπος να συνεργαστούμε και να ελέγξουμε επαγγελματικά, σε ιατρική βάση, το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε επίσης τους ομολόγους του για το εθνικό πλάνο με 13 νοσοκομεία αναφοράς και 3 εργαστήρια σε ό,τι έχει να κάνει με τα δείγματα, στη χώρα μας.