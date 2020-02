Κοινωνία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στη μάνα που εγκατέλειψε το βρέφος στην παραλία

Από πνιγμό έχασε τη ζωή του το νεογέννητο. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 27χρονη.

«Πνιγμός εντός θαλασσίου ύδατος», είναι η αιτία θανάτου του βρέφους, που βρέθηκε νεκρό το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της πλαζ στην Αγυιά της Πάτρας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Όσον αφορά στον χρόνο που επήλθε ο θάνατος, αλλά και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες, αυτό αναμένεται να προκύψει, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας.

Στο μεταξύ, η 27χρονη μητέρα του βρέφους οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών, η οποία άσκησε εναντίον της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Στην συνέχεια, η 27χρονη οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου μέσω του συνηγόρου ζήτησε και έλαβε τριήμερη προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως εξήγησε ο συνήγορος της 27χρονης, Γιάννης Αποστολόπουλος, «η προθεσμία ζητήθηκε, ώστε να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, διότι στο παρόν χρονικό στάδιο ο βασικός μας ισχυρισμός είναι ότι δεν πρόκειται για ανθρωποκτονία, αλλά για το ειδικό ποινικό αδίκημα της παιδοκτονίας». Όσον αφορά στο τι ισχυρίζεται η 27χρονη, ο συνήγορός της είπε ότι «η κοπέλα δήλωσε στην απολογία της προανακριτικά, πως άφησε το μωρό δίπλα στην θάλασσα, πιστεύοντας και θέλοντας να το βρει κάποιος, ώστε να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή του».

Τέλος, η 27χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, διότι, σύμφωνα με τον συνήγορό της, «πονάει σωματικά και είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση».