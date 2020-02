Τεχνολογία - Επιστήμη

Test drive σε ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο έκανε ο Τασούλας

Στο υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής έχει εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ σταθμός φόρτισης με πέντε παροχές...

Στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πέρασε η Βουλή κι ο Πρόεδρος της Κώστας Τασούλας θέλησε να κάνει μια μικρή βόλτα στο προαύλιο χώρο, μιλώντας για τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει προκειμένου να γίνει πιο “πράσινο” το Κοινοβούλιο.

Ο κ. Τασούλας που παρέλαβε για τις μετακινήσεις του στην Αθήνα ένα αυτοκίνητο μάρκας Volkswagen Golf, έδειξε ενθουσιασμένος και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι κι άλλοι βουλευτές θα θελήσουν να παραλάβουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μέχρι στιγμής, ο αριθμός εκείνων που επέλεξαν την “πράσινη” μετακίνηση ανέρχεται σε 26, 24 βουλευτές και 2 ευρωβουλευτές. Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό, στο υπόγειο πάρκινγκ της Βουλής έχει εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ σταθμός φόρτισης με πέντε παροχές.

Μεγαλύτερο πάντως, ενδιαφέρον υπάρχει από τους βουλευτές που εκλέγονται στο λεκανοπέδιο κι αυτό γιατί το δίκτυο επαναφόρτισής τους σε ολόκληρη τη χώρα είναι περιορισμένο.

Ο Πρόεδρος της Βουλής έλεγε στους δημοσιογράφους ότι το αυτοκίνητο με ισχύ 136 άλογα, είναι αθόρυβο και δεν έχει ταχύτητες. Διανύει 100 χιλιόμετρα με 2,5 ευρώ ρεύμα. Η αυτονομία του εντός πόλης είναι 240 χιλιόμετρα και εκτός πόλης που αναπτύσσονται μεγαλύτερες ταχύτητες είναι 200 χιλιόμετρα.