Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο χειμώνας επιστρέφει για λίγο, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα βουνά και πτώση του υδραργύρου, που θα σας αναγκάσει σε νέα ραντίσματα.

Πιο αναλυτικά, για την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις, πυκνότερες πρώτα στα δυτικά και τα νότια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ισχυρότερα φαινόμενα περιμένουμε το μεσημέρι στα δυτικά, το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 19 και νοτιότερα από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νοτιάδες 4-6, το απόγευμα στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, που από τα δυτικά και αργότερα στα βόρεια θα γυρίσουν σε βοριάδες 5-7, στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές Μηλοειδών για την Ψύλλα Αχλαδιάς. Το έντομο διαχειμάζει ως ενήλικο σε προφυλαγμένες θέσεις σε διάφορα μέρη του οπωρώνα.

Σε όλους τους αχλαδεώνες, για μείωση του διαχειμάζοντα πληθυσμού και περιορισμό της εναπόθεσης αυγών, συνιστάται η χρήση παραφινικού λαδιού/πολτού ή καολίνης. Το χειμερινό λάδι εφαρμόζεται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης (ξύλου) στο στάδιο του λήθαργου - πριν την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών. Το θερινό λάδι στο φούσκωμα των οφθαλμών. Η εφαρμογή να γίνει μια ηλιόλουστη μέρα, με θερμοκρασία πάνω από 7-10 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά και χωρίς άνεμο, όταν η υγρασία και η βροχή έχουν στεγνώσει. Να αναβληθεί η εφαρμογή σε ενδεχόμενο παγετού.

Εναλλακτικά στην προηγούμενη εφαρμογή, σε κτήματα με έντονη περσινή προσβολή του εντόμου, προτείνεται η εφαρμογή συνθετικών πυρεθρινών συνδυαστικά με λάδι.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: