Πολιτική

Δένδιας: Άκυρα για Ελλάδα και Αλγερία τα μνημόνια Άγκυρας - Τρίπολης

Διπλωματική εκστρατεία του ΥΠΕΞ προκειμένου να διευρύνει τις ελληνικές συμμαχίες…

Ελλάδα και Αλγερία θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει άμεσος τερματισμός στις εχθροπραξίες και σε κάθε είδους ξένη εμπλοκή στη Λιβύη, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Σαμπρί Μπουκαντούμ (Sabri Boukadoum) στο Αλγέρι.

Υπογράμμισε ότι τα μνημόνια Τρίπολης - Άγκυρας κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και σημείωσε: «Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρατήρηση του ομολόγου μου ότι καμία οντότητα στη Λιβύη σήμερα δεν μπορεί να διεκδικήσει τη νομιμότητα του να είναι σε θέση να υπογράψει συμβάσεις, συμφωνίες ή να εκπροσωπήσει το λαό της Λιβύης».

Ο υπουργός Εξωτερικών μετέβη στην Αλγερία, στο πλαίσιο της διπλωματικής εκστρατείας, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής θέσης περί ακυρότητας του μνημονίου της Άγκυρας με την κυβέρνηση Σαράτζ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, από τη συνάντηση με τον ομόλογό του έγινε σαφές ότι «η Αλγερία εργάζεται για τη δημιουργία μιας σταθερής κοινωνίας στη Λιβύη, μιας κοινωνίας που λειτουργεί, ενός κράτους που λειτουργεί και επίσης ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή. Πραγματικά, γιια την Αλγερία, αυτό είναι “κόκκινη γραμμή”».

Σημείωσε, επίσης, ότι τα άκυρα και παράνομα μνημόνια, καθώς επίσης και «η συνεχής ροή του στρατιωτικού εξοπλισμού και μισθοφόρων, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στις χώρες της περιοχής, στις χώρες της Μεσογείου».

«Αυτή η συμπεριφορά συνιστά κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε πως τίθενται έτσι «περαιτέρω εμπόδια στις προσπάθειες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ειδικού Εκπροσώπου κ. Salame, αλλά και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή στη διαδικασία του Βερολίνου».

«Η Ελλάδα, ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και μια χώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Λιβύη, παραμένει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια για μια πολιτική λύση στη σύγκρουση στη Λιβύη», διεμήνυσε ο κ Δένδιας.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι στη συζήτηση με τον Αλγερινό ομόλογό του έγινε ανταλλαγή απόψεων για την ενίσχυση των ήδη πολύ καλών διμερών σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και για περιφερειακά ζητήματα. «Μοιραζόμαστε μια γειτονιά, είμαστε και οι δύο χώρες της Μεσογείου και αυτή είναι η γειτονιά μας και το κοινό μας μέλλον», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν (Abdelmadjid Tebboune). Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και οι περιφερειακές εξελίξεις.