Οικονομία

Ιστορικό χαμηλό για το 10ετές ομόλογο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έσπασε και το… φράγμα του 0,9%. Εκτιμήσεις για αρνητικά επιτόκια στην Ελλάδα από διεθνείς αναλυτές.

Συνεχίστηκε και την Πέμπτη το “ράλι” στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να σπάσει ακόμη και το φράγμα του 0,9% υποχωρώντας στο 0,897%. Απόδοση η οποία αποτελεί τη χαμηλότερη ιστορικά στην ιστορία του ομολόγου. Στη διάρκεια της συνεδρίασης η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 0,29% από 0,30% χθες και του 15ετούς στο 1,35% από 1,38% αντιστοίχως.

Η θεαματική υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων και συνακόλουθα του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, ανοίγει το δρόμο για "νέα έξοδο" στις αγορές πιθανότατα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα δανεισμού για φέτος που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους συναρτά το μέγεθος των εκδόσεων με εναλλακτικά σενάρια πρόωρης εξόφλησης υποχρεώσεων του Δημοσίου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αλλά και Εντόκων Γραμματίων. Στο πλαίσιο αυτό οι εκδόσεις των νέων ομολόγων μπορεί να κυμανθούν από τα 4 έως τα 8 δισ. ευρω, ποσά που υπερκαλύπτουν τις τακτικές λήξεις των ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς το ΔΝΤ, (περίπου 5 δισ. ευρω), ενώ σε τόκους για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ο Προϋπολογισμός θα πρέπει να καταβάλει περίπου 6 δισ. ευρω.

Εκτιμήσεις για αρνητικά επιτόκια στην Ελλάδα από διεθνείς αναλυτές

Εκτιμήσεις για αρνητικά επιτόκια στην Ελλάδα κάνουν αναλυτές του Bloomberg μετά το ρεκόρ του δεκαετούς ομολόγου.

Οι ευρωπαίοι αναλυτές σημειώνουν, με νόημα, ότι η κρίση στην Ευρωζώνη έχει παρέλθει οριστικά και υπογραμμίζουν αναφερόμενοι στα ομόλογα ότι «ακόμα και αν έπεφταν στο 0% οι εξάπλωση της απόδοσης θα ήταν από τα ιστορικά χαμηλά».

Χαρακτηριστικά οι αναλυτές του Bloomberg γράφουν μεταξύ άλλων:

«Η χθεσινή επέκταση των ελληνο-γερμανικών ομολόγων δείχνει ότι η κρίση στην Ευρωζώνη έχει παρέλθει οριστικά. Το χθεσινό ρεκόρ των ιταλικών ομολόγων που επανήλθαν στα επίπεδα της άνοιξης του 2018, κατέρριψαν τα ελληνικά ομόλογα με ένα ακόμα πιο ιστορικό ρεκόρ» ενώ προσθέτουν πως «η ύπαρξη του ευρώ δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί»

Η Lew Echos με τη σειρά της υποστηρίζει: «Το φράγμα του 1% έσπασε το επιτόκιο του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί... Η Ελλάδα, της οποίας το χρέος εξακολουθεί να είναι στην κατηγορία των «σκουπιδιών», στη φρασεολογία των χρηματιστών, μόλις είδε το 10ετές ομόλογό της να κινείται κάτω από το συμβολικό του 1%. Σημειώνεται ότι η εν λόγω χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού το 2012, αποκομμένη επί οκτώ χρόνια από τις διεθνείς αγορές. Η πορεία των ελληνικών ομολόγων ακολουθεί πλέον την τάση στην αγορά της ευρωζώνης. Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για τα ελληνικά ομόλογα εξηγείται από το ευρύτερο περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου».