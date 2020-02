Πολιτική

Προανακριτική: Πώς, πότε και που θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πέπλος μυστηρίου καλύπτει το καθεστώς κατάθεσης του “Μάξιμου Σαράφη” και της “Αικατερίνης Κελέση”...

Ξεκαθαρίζει, σταδιακά, το τοπίο γύρω από το καθεστώς υπό το οποίο θα καταθέσουν στην Προανακριτική Επιτροπή οι προστατευόμενοι μάρτυρες με την κωδική ονομασία “Μάξιμος Σαράφης” και “Αικατερίνη Κελέση”.

Τα μέλη της Επιτροπής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρίσκονται εν αναμονή της απάντησης των αρμοδίων αρχών για τον "τόπο" και τον "τρόπο" που θα γίνει η κατάθεση. Μέχρι να έρθει η επιστολή κανείς δεν γνωρίζει το παραμικρό, ενώ δεν αποκλείεται η κατάθεση να γίνει ακόμη και τη Δευτέρα κι όχι Τρίτη και Τετάρτη, όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν πως η εξέταση των δύο μαρτύρων πρέπει να γίνει όπως ακριβώς στον αντιεισαγγελέα κ. Σοφουλάκη στις 4/12/19. Δεν είναι σαφές ωστόσο, αν έγινε αλλοιωμένα ή όχι τα χαρακτηριστικά τους.

Το καθεστώς, σε κάθε περίπτωση, επιμένουν, προσδιορίζεται από το νόμο, μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και τη σχετική πράξη της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, που ενέταξε τα δύο πρόσωπα σε καθεστώς προστασίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (42926 οικ./2018 - ΦΕΚ 2194/Β/12-6-2018), στο άρθρο11 αναφέρεται στη γ’ περίπτωση πως κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της, μπορεί να γίνει “όταν το προστατευόμενο πρόσωπο εξετάζεται ενώπιον των Αρχών και κρίνεται αναγκαία η χρήση του”.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει τη Δευτέρα προκειμένου να ενημερωθούν οι βουλευτές για το “που” και “πότε” θα γίνουν οι καταθέσεις των “Μάξιμου Σαράφη” και “Αικατερίνης Κελέση”, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό έχουν δικαίωμα να εγείρουν αντιρρήσεις.

«Ο στόχος μας δεν είναι να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας, αλλά να αντλήσουμε πληροφορίες», επέμεναν οι ίδιες πηγές που προετοιμάζονται για τον λόγο αυτό για όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες η Υπηρεσία Προστασίας Μαρτύρων της ΓΑΔΑ απέστειλε την απαντητική επιστολή στην προανακριτική επιτροπή στο οποίο αναφέρονται οι τρόποι - δια ζώσης ή με τεχνικά μέσα, για την εξέταση των μαρτύρων.