Αθλητικά

Συγκρούσεις και δακρυγόνα έξω από το κλειστό του Ρέντη (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Πνίγηκε” στα δακρυγόνα ο πρώτος τελικός του Λιγκ Καπ βόλεϊ Ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Δεν ξεκίνησε στην ώρα του, λόγω δακρυγόνων, ο πρώτος τελικός του Λιγκ Καπ βόλεϊ Ανδρών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο «Μελίνα Μερκούρη».

Έξω από το κλειστό του Ρέντη ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, που δημιούργησε αποπνικτική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο.

Οι παίκτες, που έκαναν προθέρμανση, αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια. Εκτός από τους παίκτες, αρκετοί ήταν και οι φίλαθλοι που αποχώρησαν από το κλειστό του Ρέντη,

Τελικά όταν καθάρισε η ατμόσφαιρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πρόσφεραν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 2,5 ωρών. Οι «πράσινοι» έκαναν μεγάλη ανατροπή, καθώς αν και βρέθηκαν πίσω με 0-2 στα σετ επανέκαμψαν και κατάφεραν να νικήσουν με 3-2, αποκτώντας προβάδισμα για την πρώτη κατάκτηση του τίτλου στην Ιστορία τους. Ο δεύτερος τελικός θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά την ερχόμενη Τετάρτη, στις 19 Φεβρουαρίου.