Κόσμος

Πυροβολισμοί στην Γερμανία

Συναγερμός στο ομοσπονδιακό κρατίδιο Βάδη – Βυρτεμβέργη…

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία μετά τους πυροβολισμούς στο ομοσπονδιακό κρατίδιο Βάδη – Βυρτεμβέργη το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε μέσω Twitter πως αναζητεί τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο, έχοντας εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Η περιοχή είναι αποκλεισμένη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα της αστυνομίας.

Οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να αποφύγουν την περιοχή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό όσο η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.