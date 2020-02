Κοινωνία

Στάντζος στον ΑΝΤ1: “Ναι” σε μία νέα δομή μεταναστών, αλλά υπό προϋποθέσεις (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου εξηγεί τι ζητούν οι νησιώτες από την Πολιτεία, προκειμένου να επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.