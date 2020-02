Κοινωνία

Βύρωνας: Σοκ από τον ομαδικό ξυλοδαρμό μαθητή – Τι λέει στον ΑΝΤ1 η αδερφή του (βίντεο)

Ομάδα μαθητών επιτέθηκε στον νεαρό, επειδή επιχείρησε να προστατεύσει την αδερφή του από το bullying που δεχόταν.