Πέρασε στους “4” του Κυπέλλου ο Άρης

Οι “κίτρινοι” νίκησαν τον Ατρόμητο μέσα στο Περιστέρι…

Το γκολ του Ντάνιελ Λάρσον στάθηκε αρκετό για να πάρει ο Άρης τη νίκη 1-0 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι και, παράλληλα, την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι "κίτρινοι", σε συνδυασμό με το 0-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης» πήραν το εισιτήριο για τους «4» και ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον τους στη φετινή σεζόν, αφήνοντας τον Ατρόμητο με την ψυχολογία στο ναδίρ ενόψει του «τελικού» της ερχόμενης Δευτέρας απέναντι στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα της Super League.

Σε σχέση με το προηγούμενο μεταξύ τους παιχνίδι, ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε να αφήσει έξω τον Ροντρίγκο Γκάλο και να χρησιμοποιήσει τον Κλαρκ Ενσικουλού, ενώ ο Μίχαελ Ένινγκ έκανε την έκπληξη ξεκινώντας με τον Μπράουν Ιντέγε αντί του Νικολά Ντιγκινί.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Αζέρ Μπουσούλατζιτς να κάνει στο 8' τις προσποιήσεις, την μπάλα από τις κόντρες να φτάνει στον Απόστολο Βέλλιο που προ του Χουλιάν Κουέστα πλάσαρε άστοχα - ο Έλληνας φορ υποδείχθηκε κακώς σε θέση οφσάιντ. Δυο λεπτά μετά, από τη σέντρα του Μπρούνο Γκάμα, ο Ιντέγε πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να «γλείφει» το αριστερό δοκάρι του Μπάλαζ Μέγιερι. Στο 15', όμως, η υπέροχη κάθετη πάσα του Γκάμα δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη: ο Ντάνιελ Λάρσον «τσίμπησε» την μπάλα προ του εξερχόμενου Μέγιερι για το 0-1! Είκοσι λεπτά αργότερα, ο Γιάννης Φετφατζίδης βρήκε στα δεξιά τον Ιντέγε, αλλά το σουτ του Νιγηριανού βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Μετριότατο το δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να απειλήσουν μόνο σε στατικές φάσεις και τους φιλοξενούμενους να δείχνουν επαναπαυμένοι στο υπέρ τους σκορ. Κλασική ευκαιρία χαμένη για τον Άρη στο 82' και πάλι με τον Ιντέγε σε μια... επανάληψη της συνεργασίας του 35ου λεπτού: αυτή τη φορά ο Νιγηριανός πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια του Μέγερι. Το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους, καθώς ο Μέγερι απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Ούγκο Σόουζα στις καθυστερήσεις, με τον Άρη να γίνεται η τρίτη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάββας Παντελίδης): Μέγιερι, Κατράνης, Κιβρακίδης (69' Ραμπέγιο), Στρούγγης, Γούτας, Χαρίσης (84' Νάτσος), Μπουσούλατζιτς, Ανδρούτσος, Νταβιώτης, Ενσικουλού (61' Μανούσος), Βέλλιος.

ΑΡΗΣ (Mίχαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ρόουζ (90'+1' Σούντγκρεν), Βέλεθ, Δεληζήσης, Κόρχουτ, Σάσα, Ματίγια, Γκάμα, Φετφατζίδης (88' Σόουζα), Λάρσον (79' Ντουρμισάι), Ιντέγε.