Life

Φήμες για επικείμενο διαζύγιο του ζεύγους Κλούνεϊ (βίντεο)

Σε άλλες ειδήσεις από τον χώρο του θεάματος: Ο Τζιμ Κάρεϊ φλέρταρε δημοσιογράφο, ενώ η Σάλμα Χάγιεκ αποκάλυψε τον πρώτο της έρωτα.