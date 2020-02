Τοπικά Νέα

“Καταδρομική” διάρρηξη σε κατάστημα (βίντεο-ντοκουμέντο)

Καρέ-καρέ οι κινήσεις του εισβολέα, που άρπαξε χρήματα και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Στο στόχαστρο διαρρήκτη βρέθηκε, τα ξημερώματα της Πέμπτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Το thestival.gr εξασφάλισε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται οι κινήσεις του διαρρήκτη.

Λίγο μετά τις 03:00 ο δράστης, ο οποίος φορούσε ζακέτα με κουκούλα, διέρρηξε την πλαϊνή πόρτα του καταστήματος και έφτασε με… καταδρομικό έρπειν στο ταμείο. Άνοιξε την ταμειακή μηχανή και αφαίρεσε από αυτήν 900 ευρώ. Εκτός από τις εισπράξεις του καταστήματος, πήρε μαζί του και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ο διαρρήκτης κινήθηκε με χαρακτηριστική άνεση. Φαίνεται, επίσης, ότι γνώριζε τη διαμόρφωση του χώρου. Κατάφερε να αποφύγει τους ανιχνευτές κίνησης του συστήματος συναγερμού. Η δράση του διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Έξω από το κατάστημα υπήρχε δεύτερο άτομο, το οποίο είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Δείτε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος: