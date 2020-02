Παράξενα

Δικαστική απόφαση: θα αφαιρείται από τον μισθό το διάλειμμα για καφέ ή τσιγάρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εταιρεία που σταμάτησε να πληρώνει τους υπαλλήλους της δικαιώθηκε από Ανώτατο Δικαστήριο.

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι εταιρεία που σταμάτησε να πληρώνει τους υπαλλήλους τις ώρες που έκαναν διάλειμμα για τσιγάρο δικαιώθηκε στο ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας.

Η ενεργειακή εταιρεία Galp αναφέρει ότι εφάρμοζε το ισπανικό δίκαιο όταν άρχισε να αφαιρεί το χρόνο που αφιερώνεται στις εγκαταστάσεις της από τις εργάσιμες ημέρες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC ένα γρήγορο διάλειμμα για καφέ ή πρωινό περιλαμβάνεται επίσης στην πολιτική της Galp, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η συνδικαλιστική οργάνωση που κατέθεσε την υπόθεση στα δικαστήρια σχεδιάζει να προσβάλει την απόφαση.

Οι πρόσφατες αλλαγές στην ισπανική νομοθεσία απαιτούν από τις εταιρείες να καταγράφουν τις εισόδους και τις αναχωρήσεις των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας. Η παρακολούθηση υποτίθεται ότι εμποδίζει την εκμετάλλευση των εργαζομένων και αυξάνει την ευελιξία κατά τις εργάσιμες ώρες.

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη αμειβόμενης υπερωριακής εργασίας στην Ισπανία – το 2019 δεν πληρώθηκαν ποτέ σχεδόν τρία εκατομμύρια ώρες υπερωριών.

Ωστόσο, η απαίτηση αυτή είχε απρόβλεπτες συνέπειες για τους περίπου 10 εκατομμύρια καπνιστές της Ισπανίας. Καταγράφοντας πότε οι εργαζόμενοι βγαίνουν και μπαίνουν στο γραφείο, οι εταιρείες μπορούν να υπολογίσουν πόσο χρόνο περνούν οι εργαζόμενοι στο γραφείο τους.

Στην Galp, οι εργαζόμενοι που τρώνε στις ώρες των συμβάσεών τους, αφήνουν το γραφείο για τσιγάρο δεν μπορούν να περιμένουν να πληρώνονται για όλη την εργάσιμη ημέρα, λέει η εταιρεία. Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας βασίστηκε σε προηγούμενη απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να πληρώνονται για να κάνουν τσιγάρο, να παίρνουν καφέ ή πρωινό.